Julkista rähinää ja pelisääntökeskustelu, taustamuistio ajoi perustuslakivaliokunnan ristiriitoihin – Markus Lohi: ”Se tuli STT:n kautta valiokunnan jäsenille tietoon”

Perustuslakivaliokunnassa on tänään käyty pitkä tuuletuskeskustelu sosiaali- ja terveysvaliokunnalle annetusta taustamuistiosta, jonka sosiaali- ja terveysvaliokunta eilen julkaisi.

Perustuslakivaliokunnan sisällä, ilmeisesti eniten keskustalaisten parissa, oli herättänyt närää se, että taustamuistio on mennyt koko valiokunnan piikkiin, näin ainakin median käsitellessä asiaa.

Taustamuistio sisälsi hyvin kriittisiä huomioita siitä, miten hallitus on onnistunut perustuslakivaliokunnan lausuntoon tekemässään sote-vastineessa. Siellä katsottiin muun muassa tärkeäksi, että sosiaali- ja terveysvaliokunta järjestää vielä asiantuntijakuulemisia.

Taustamuistion ovat allekirjoittaneet perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Annika Lapintie ja (vas.) valiokunnan sihteeri, valiokuntaneuvos Matti Marttunen. Itse muistiossakin kuitenkin painotetaan selvin sanoin, että arvio siitä, ovatko lakiehdotukset perustuslainmukaisia, kuuluu perustuslakivaliokunnan, ei valiokunnanpuheenjohtajan tai sihteeristön, tehtäväksi. Tämäkään ei kuitenkaan kaikkia tyydyttänyt..

Perustuslakivaliokunnan ristiriidat toi julkisuuteen sen jäsen, kansanedustaja Matti Torvinen (sin.), joka hyökkäsi Twitterissä äärimmäisen voimakkaasti Lapintien ja Marttusen kimppuun ja teki myös valiokunnan puheenjohtajasta Tapani Töllistä (kesk.) kiistan osapuolta.

– Lapintie on ottanut Perustuslakivaliokunnan ohjaukseensa. Hän esiintyy valiokunnan nimissä kuin Oligarkki Venäjän provinssissa. Hän ei voi jakaa 11 sivuista omaa muistiota Perustuslakivaliokunnan muistiona. Tölli sanoutuu hyvin jyrkästi irti, Torvinen kirjoitti.

Lapintie on ottanut Perustuslakivaliokunnan ohjaukseensa. Hän esiintyy valiokunnan nimissä kuin Oligarkki Venäjän provinssissa. Hän ei voi jakaa 11 sivuista omaa muistiota Perustuslakivaliokunnan muistiona. Tölli sanoutuu hyvin jyrkästi irti. #sote #perustuslaki #kommunismi #kepu — Matti Torvinen, Masa (@TorvinenMatti) March 4, 2019

”Se tuli STT:n kautta valiokunnan jäsenille tietoon.”

Perustuslakivaliokunnan keskustalainen jäsen, kansanedustaja Markus Lohi sanoi tänään Demokraatille eduskunnassa, että on ”ihan selvää, että muistio ei ole valiokunnan kanta”. Hänkin tosin myöntää, että tämä käy itse muistiostakin ilmi.

Lohi sanoo, ettei valiokunnalla ollut tietoa, että sen johto menee esittelemään taustamuistiota sosiaali- ja terveysvaliokunnalle.

– Tämä tuli julkisuuden kautta valiokunnalle tämä taustamuistion sisältö tietoon.

Lohen mukaan tietoa ei ollut myöskään siitä, että taustamuistio on laadittu.

– Ei. Se tuli STT:n kautta valiokunnan jäsenille tietoon, Lohi väittää.

– En halua dramatisoida, mutta totean vaan, että olisi parempi, että se tulisi valiokunnan jäsenille tietoon muuta kautta kuin uutisista.

Olisitko halunnut, että muistio olisi jäänyt kokonaan (sosiaali- ja terveysvaliokunnalle) toimittamatta?

– Rehellisesti ajattelen niin, että on parempi – koska niitä monesti yli- ja väärintulkitaan – että on parempi, että valiokunnan kanta on se, mitä sanotaan lausunnossa ja piste.

Ovatko he (Lapintie ja Marttunen) toimineet omavaltaisesti?

– He ovat toimineet sillä valtuudella, jonka he ovat kokeneet heillä olevan, Lohi vastaa.

Millaista keskustelua teillä on ollut asiasta perustuslakivaliokunnassa, onko tiukkaa keskustelua asiasta?

– En ota tähän kantaa, Lohi sanoi perustuslakivaliokunnan oven ulkopuolella kokouksen ollessa vielä kesken.

Seuraako tästä jotain?

– Katsotaan, en ota kantaa. Pelisääntökeskustelua voi seurata siitä, Lohi arvioi.

Valiokunta ei kuitenkaan tehnyt keskustelun lisäksi asiassa mitään päätöksiä.

Sitä Lohi ei arvioinut, kokeeko hän pettymystä Lapintien ja Marttusen toimintaan.

– En lähde tässä arvioimaan pettymystäni kehenkään julkisesti tietenkään, mutta sanon näin, että se aiheutti monessa valiokunnan jäsenessä hämmennystä, koska ei ollut tiedetty tällaista taustaa ja sitten kun tiedotusvälineet tulkitsivat sitä väärin, että tämä on valiokunnan kanta. Se ei ole valiokunnan kanta eikä siitä tule valiokunnan kantaa. Valiokunnan kanta on se, minkä on virallisissa lausunnoissa ottanut ja se on vain puheenjohtajan ja neuvoksen kanta. Sillä ei ole sellaista roolia tässä järjestelmässä kuin valiokunnan kannalla, Lohi sanoo.

”Ehkä vaaleissa sitten kansalaiset katsovat, minkä tyyppisiä edustajia tänne haluavat.”

Perustuslakivaliokunnan jäsen, kansanedustaja, perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Leena Meri (ps.) ihmettelee Matti Torvisen Twitterissä käyttämää rajua puheenpartta.

– Minun mielestäni voisi vähän miettiä, millä lailla ihmisten kimppuun käy. On se vähän erikoista.

Meri on huolissaan, sillä Torvisen kommentit kohdistuvat myös virkavastuuta kantaviin virkamiehiin.

– Voisihan sitä vähän miettiä, eihän kansanedustaja kuitenkaan muiden ihmisten yläpuolella ole. Meillä on mielipiteenvapaus, mutta tuntuu, että hän on kuin norsu posliinikaupassa, että ei tule miettineeksi, että hän ei ole ylempiarvoinen. Nyt tuntuu, että hän ylenkatsoo vähän muita.

Voiko Torviselle tulla joitakin seurauksia kommenteistaan?

– Ehkä vaaleissa sitten kansalaiset katsovat, minkä tyyppisiä edustajia tänne haluavat. Jos sitten ihmiset ovat sitä mieltä, että se on kivaa, että toinen lähinnä haukkuu muita ihmisiä. Se on näköjään hänen tyylinsä, aika sellainen raflaava. Voihan se olla, että hän myös hakee tätä, nytkin me keskustelemme siitä, se voi olla myös hänen tarkoituksensa. En minä hänelle mitään seuraamuksia kaipaa, mutta jokainen voisi aina miettiä, miten toisia puhuttelee. Me olemme kuitenkin samassa asemassa.