Julmahuvi-mies Petteri Summanen nousi Liike Nytin kakkostähdeksi

Liike Nyt on yksimielisesti valinnut perustajansa, kansanedustaja Harry Harkimon jatkamaan puolueen puheenjohtajana. Varapuheenjohtajaksi puolue sai tunnetun televisio- ja teatterikasvon Petteri Summasen. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Liike Nyt piti puoluekokouksensa lauantaina Helsingissä.

Harkimon mukaan Suomelta puuttuu kokonaan pitkän tähtäimen suunnitelma.

- Pelkkä leikkaaminen ei riitä. Meidän on saatava yritykset investoimaan ja kasvamaan ja palkkaamaan lisää ihmisiä töihin, hän sanoi tiedotteessa.

ENSIMMÄISEKSI varapuheenjohtajaksi valittu Petteri Summanen (s. 1969) tuli aikoinaan tunnetuksi 1990-luvun Julmahuvi-komediaryhmästä.

Sittemmin hän on esiintynyt lukuisissa elokuvissa, teatteriproduktioissa sekä ohjannut televisiotuotantoja.

Summanen aikoo myös asettua ehdolle eduskuntavaaleihin Uudenmaan vaalipiiristä.

- Yrittäjänä olen nähnyt läheltä, miten talous ja päätökset vaikuttavat ihmisen arkeen. Julkisen talouden nykytilaa eivät selitä pelkät olosuhteet, vaan Suomea on johdettu leväperäisesti, Summanen sanoi tiedotteessa.

Toiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Turun Yrittäjänaisten puheenjohtajana toimiva Heidi Sukari.