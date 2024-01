Juristit ja Ekonomit eivät osallistu Akavan mielenilmaukseen

Akavalaiset Suomen Ekonomit ja Juristiliitto eivät osallistu poliittisiin mielenilmauksiin. Ekonomit perustaa päätöksensä jäsenkyselyn tuloksiin.

Ekonomiliitto kertoi jo joulukuussa kysyneensä jäsenistöltään pitäisikö järjestön osallistua mahdolliseen Akavan järjestämään poliittiseen mielenilmaukseen yhdessä kaikkien muiden akavalaisten liittojen kanssa. Kyselyyn vastasi liiton tiedotteen mukaan 2 947 ekonomia.

Vastaajista 57 prosenttia vastusti mielenilmaukseen osallistumista, 36,7 prosenttia kannatti sitä ja 6,3 prosenttia ei osannut sanoa kantaansa.

Ekonomien työmarkkinajohtaja Riku Salokannel toteaa liiton tiedotteessa, että iso joukko vastaajista kannatti mielenilmausta, ja myös se täytyy ottaa vakavasti.

Kyselyn avoimissa vastauksissa tuli Salokanteleen mukaan selvästi esiin esimerkiksi huoli irtisanomisperusteiden höllentämisestä sekä ansiosidonnaisen päivärahan leikkauksista. Toteutuessaan muutokset vaikeuttaisivat monen ekonominkin työarkea.

– Olemme olleet yhteydessä suoraan poliittisiin päätöksentekijöihin ja tarjonneet vaihtoehtoja ja viilauksia hallituksen esityksiin. Esimerkiksi ansiosidonnaisen työttömyysturvan osalta olemme todenneet, että sen tulee kannustaa nopeaan työllistymiseen. Porrastaminen on ok, mutta tuki ei saa tippua liian nopeasti. Nyt suunniteltu kolmen kuukauden porrastus on jäsenillemme hyvin haastava, sillä asiantuntijatehtävissä pelkästään rekrytointiprosessi voi jo hyvinkin kestää sen verran. Ei aktiivista työnhakijaa pidä rangaista, Salokannel sanoo.

JURISTILIITON hallitus on kokouksessaan linjannut, että liitto ei osallistu poliittisiin mielenilmauksiin, eikä Juristiliitto siis ole tiedotteensa mukaan mukana akavalaisten liittojen ulosmarssissa tiistaina 6. helmikuuta.

– Seisomme kuitenkin Akavan esitysten takana. Muun akavalaisen yhteisön tavoin vaadimme yhteistyötä ja neuvotteluja paremman työelämän puolesta. Vastakkainasettelulla ei saavuteta tuloksia, Juristiliiton toiminnanjohtaja Jore Tilander sanoo liiton tiedotteessa.

MYÖS Tekniikan Akateemiset (TEK) kieltäytyy osallistumasta poliittisiin mielenilmauksiin. TEK pohjaa kantansa jäsenkyselyyn, jonka tulosten perusteella noin kaksi kolmasosaa jäsenistä suhtautuu osallistumiseen kielteisesti.

– Koska valtaosa jäsenkunnastamme ei kannata mielenilmaukseen osallistumista, emme järjestönä ole siinä mukana. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että emme jatkaisi vaikuttamistyötä hallitusohjelman työmarkkinakirjauksiin liittyen yhdessä akavalaisten liittojen kanssa. Moni TEKin jäsen perusteli vastaustaan sillä, että hallituksella on oikeus käyttää valtaa, joka sille on demokraattisesti suotu. Lisäksi keskeinen peruste oli, että työnantaja ei ole oikea kohde mielenilmaukselle, joka liittyy hallitusohjelmaan, kertoo TEKin toiminnanjohtaja Jari Jokinen liiton tiedotteessa.