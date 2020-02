Jussi Halla-aho kommentoi lomailuaan IS:ssa: ”Elämässä joutuu tekemään kompromisseja”

Ilta-Sanomat kertoo, että puheenjohtaja Jussi Halla-aho (ps.) ja ryhmäjohtaja Kai Mykkänen (kok.) ovat viettäneet hiihtolomaa koko tämän viikon. Edustajat olivat vastikään kuuden viikon istuntotauolla eduskunnasta.

”Niin. Elämässä joutuu tekemään kompromisseja. Valitettavasti minulla ei istuntotauollakaan ole lomaa, kuten ei useimmilla muillakaan kansanedustajalla. Koulujen hiihtolomat ovat silloin kuin ovat”, Halla-aho sanoo lehdelle.

Mykkänen on samoilla linjoilla Halla-ahon kanssa.

”En halua olla isä, joka on aina pois. Halusin järjestää niin, että lapsilla on mahdollisuus perheen yhteiseen hiihtolomaan koulujen hiihtolomaviikolla. Hiihtolomaa on vietetty.”

IS kertoo, että lehti on tavannut kysyä koko hiihtolomaviikon istunnon väliin muun syyn takia jättäneiltä kansanedustajilta syytä poissaoloonsa. Eduskunnan poissaolotilastoihin kirjataan syy poissaoloon: sairausloma, eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä tai perhevapaa.

Myös puheenjohtaja Petteri Orpo (kok.), joka alkuviikosta oli töissä, ja on ollut pois istunnoista keskiviikosta lähtien.

Orpo kertoo tekstiviestillä IS:lle olevansa perheensä kanssa 50-vuotismatkalla Yhdysvalloissa. Orpo sanoo, että tämä oli ainoa koko perheelle sopinut ajankohta.

Kansanedustajilla ei ole työaikaa.