Jussi Halla-aho vastaa nyt Matti Vanhasen kritiikkiin – myös Orpolta kommentti

Eduskunnan entinen puhemies Matti Vanhanen (kesk.) on arvostellut Jussi Halla-ahon (ps.) toimintaa eduskunnan puhemiehenä MTV Uutisille. Johannes Ijäs Demokraatti

Vanhanen syyttää Halla-ahoa puolueellisuudesta.

– Minun silmäni on kiinnittänyt huomiota siihen, että hän katkaisee usein opposition ryöpytyksen hallituksen kohteliailla kysymyksillä. Ehkä siinä on vähän hallituksen silmälasit päässä. Mutta hallitusta ei tarvitse sääliä kyselytunneilla, pitää pystyä prässäämään. Siinä paljastuu ehkä kansalaisille sellaista, mitä hallitus ei halua itse vapaaehtoisesti kertoa, Vanhanen sanoo MTV:lle.

Eduskunnan puhemiehistä äänestetään tänään ennen valtiopäivien varsinaisia avajaisia huomenna. Eduskunnassa väreilee samanlainen protesti kuin nähtiin viime vuonna, jolloin Halla-aho sai ainoastaan 91 ääntä puhemiesvaalissa, joka järjestetään suljetulla lippuäänestyksellä.

– Tyytymättömyys on laajaa, suurimman oppositiopuolueen ryhmäjohtaja Tytti Tuppurainen (sd) totesi eilen Ilta-Sanomille muun muassa toivoen tasapuolisuutta kaikkien edustajien ja kaikkien eduskuntaryhmien suhteen.

On luultavaa, että oppositiosta ei tänäänkään heru juuri ääniä Halla-aholle, vaikka esimerkiksi keskustasta tukea myös saattaa tulla.

DEMOKRAATTI tavoitti eduskunnasta ennen perussuomalaisten ryhmäkokousta aamupäivällä Jussi Halla-ahon.

Halla-aho kommentoi Vanhasen ulostuloa pisteliäästi sanomalla, että ”hän varmaan puhuu niin totta kuin osaa”.

– Mikä sopii keskustan entisten puheenjohtajien tyyliin, Halla-aho kuittaa.

Mitä ajattelet syytöksistä, että annat aina välillä (kyselytunnilla) hallitukselle puheenvuoron, niin että opposition ralli tavallaan keskeytyy? Sehän oli Vanhasen argumentti.

– Toimintapani eivät eroa Vanhasen toimintatavoista millään tavoin paitsi siltä osin, että kunnioitan ryhmien kokosuhteita. Vanhanenhan johdonmukaisesti antoi enemmän puheaikaa kokoomukselle kuin perussuomalaisille, vaikka perussuomalaiset olivat suurin puolue. Itse pidän hyvin tarkkaan kiinni siitä, että ryhmien saama puheaika vastaa niiden kokoa.

Kun Halla-aholta kysyy, onko opposition kritiikissä mitään perää, hän vastaa ei.

– Normaalissa maassa normaali media pyytäisi näyttöä väitteiden tueksi eikä ainoastaan toistaisi niitä, mikä sekin on minun mielestä aika oireellista. Minusta on mahdollista esittää väitteitä ilman perusteluja ja media ei millään tavalla tarkista väitteitä, niiden paikkansapitävyyttä. Se on kummallista.

Onko sinulla jokin kipuraja, jos tulee vähän ääniä? Aikoinaan Sauli Niinistö oli aika ”tiloissa” sen jälkeen, kun tuli 89 ääntä?

– En minä ota näitä henkilökohtaisesti. Vasemmisto vastusti minun valintaani puhemieheksi vuonna 2023. Se vastusti minun uudelleenvalintaani 2024 ja se vastustaa minun uudelleenvalintaani kaikissa vaaleissa. Tästäkin voi päätellä, että minun toiminnallani ei ole mitään tekemistä näiden protestien kanssa.

Pääministeri, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kommentoi Demokraatille lyhyesti Halla-ahon ympärillä käytävää keskustelua.

– Halla-aho nauttii luottamusta, hän sanoo.

Vanhasen kommentteihin Orpo ei lähtenyt ottamaan kantaa.