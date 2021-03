Jussi Saramo näpäytti THL:n pääjohtajaa: ”Kaikilla on aina sananvapaus, mutta…”

Hallitus on kokoontunut Säätytalolle neuvottelemaan muun muassa siitä, painotetaanko rokotteita antamista alueellisesti siten, että rokotteita menisi enemmän pahimmille tautialueille. Johannes Ijäs Demokraatti

Opetusministeri Jussi Saramon (vas.) mukaan vasemmistoliitto on koko ajan vaatinut asiantuntijoiden tiedon varassa etenemistä.

– Sitä linjaa me tulemme jatkamaan. Me olemme pyytäneet kaikkia, että tässä ei politikoitaisi mihinkään suuntaan olivat nyt sitten vahvat kannatusalueet missä vaan. Tehtäisiin tämä parhaan tiedon mukaan. Sen takia me emme ole halunneet lähteä tällä asialla linjaamaan ennen kuin meillä on asiantuntijoiden esitykset, Saramo sanoi neuvotteluihin mennessään.

Saramon mukaan yhteys Terveyden ja hyvinvoinnin laitokseen on tähän asti ollut koko ajan hyvä sekä hallitustasolla että hänen edustamallaan opetus- ja kultuuriministeriöllä.

THL:n pääjohtajaa Markku Tervahautaa kohtaan Saramo kuitenkin osoitti kuitenkin hiukan kritiikkiä:

– Kyllä THL:n asiantuntijoilta on hyvin saatu aina paras tieto. Tietysti se, että THL:n ihan ylin johtaja on tuntunut vaihtavan kantaansa vähän. Se on tietysti ongelmallista. Kaikilla on aina sananvapaus, mutta kyllä me tietysti haluamme, että se asiantuntijakanta välittyy sitten hallitukselle. Jokainen tietysti edustaa omaa organisaatiotaan, Saramo muotoili.

Kyse hallituksen neuvotteluissa lienee myös siitä, rokotetaan koko Suomessa riskiryhmät ensin vai aletaanko jo sitä ennen tehdä alueellisia painotuksia rokotuksissa.

– On selvää, että riskiryhmät täytyy rokottaa koko maassa. Jos asiantuntijat ovat sitä mieltä, että paras turva myös riskiryhmille saadaan jollakin painotuksilla, niin totta kai silloin niitä painotuksia pitää käyttää. Me haluamme mennä tässä asiantuntijaesitysten mukaan ilman turhaa politikointia, Saramo sanoi.