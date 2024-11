Juuso kyselytunnilla: Suomessa puututaan Ruotsin tavoin “vuokralääkäriongelmaan”

Sosiaali- ja terveysministeriössä valmistellaan vuokralääkäriohjelmaa. Mallia etsitään Ruotsin vuokralääkärien raamisopimuksesta. Demokraatti Demokraatti

Ruotsissa alueet voivat halutessaan ottaa mallit käyttöön. Kaikki alueet ovat näin tehneet.

– Sopimuksessa on määritelty kattohinnat lääkäreille ja sairaanhoitajille eri pätevyyksillä, sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuso (ps.) sanoi tänään eduskunnan kyselytunnilla.

Suomessa seurataan nyt Juuson mukaan, auttaako tämä Ruotsissa “vuokralääkäriongelmaan”.

Suomessa on tarkoitus toteuttaa vastaavat toimet vuodesta ”2025-2026 alkaen”, Juuso kertoi kyselytunnilla.

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ on tiedottanut aiemmin, että tammikuusta 2024 lähtien Ruotsissa on ollut käytössä yhteinen sopimus, jonka tavoitteena on yhtenäistää etenkin vuokralääkäreiden ja -sairaanhoitajien käytön ehdot ja hinnoittelu kaikkialla Ruotsissa.

Sopimus sisältää yhteiset vaatimukset vuokratyövoiman laadusta, osaamisesta ja kustannuksista. Sopimus määrittää yhtenäiset hinnat kaikkialla Ruotsissa vyöhykeperusteisesti, niin että kompensaatio on korkein maaseutualueilla ja alhaisin suurkaupungeissa.

Ruotsin terveydenhoidosta vastaavat alueet ovat tiivistäneet yhteistyötään vuokratyövoiman käytön vähentämiseksi ja oman henkilöstön saatavuuden turvaamiseksi.

Suomessa työskentelee hyvinvointialueiden vuokratyövoiman käyttöä selvittävä verkosto

Verkosto pitää STM:n mukaan tärkeänä, että Suomessa jatketaan Ruotsin mallia vastaavan mallin käyttöönoton selvittämistä.

Verkosto jatkaa vuokratyövoiman käytön seurantaa loppuvuoden aikana. Verkostossa ovat mukana sosiaali- ja terveysministeriön, valtiovarainministeriön, sisäministeriön, Etelä-Savon ja Pohjanmaan hyvinvointialueiden, Helsingin kaupungin, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n edustajat.