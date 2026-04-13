13.4.2026 11:15 ・ Päivitetty: 13.4.2026 11:19
Jyrki Kataiselle uusi pesti
Euroopan komissio on nimittänyt entisen pääministerin Jyrki Kataisen EU:n ja arktisen alueen suhteiden erityisneuvonantajaksi.
Kataisen raportoi kansainvälisistä kumppanuuksista vastaavalle komission jäsenelle Jozef Síkelalle ja tukee komissiota sen strategisen läsnäolon ja tehokkuuden lisäämisessä arktisella alueella.
Asiasta kertoo Euroopan komission Suomen-edustusto.
Katainen toimi työllisyydestä, kasvusta, investoinneista ja kilpailukyvystä vastaavana Euroopan komission varapuheenjohtajana eli komissaarina vuosina 2014-2019.
