Jyty jyrähtää palkkasotkusta: ”Kaupunki syytää miljoonia euroja Deloittelle” – liitto vaatii Helsinkiä kuuntelemaan omia ammattilaisiaan

Ammattiliitto Jyty vaatii Helsingin kaupunkia ottamaan omat palkanlaskennan ammattilaisensa mukaan uudistamaan palkanmaksujärjestelmää, jotta nyt syntyneitä karkeita virheitä ei enää pääsisi tapahtumaan. DEMOKRAATTI Demokraatti

– Helsingin kaupunki syytää miljoonia euroja Deloittelle, jolta on lehtitietojen perusteella ostettu maaliskuun jälkeen tukea yli kahdella miljoonalla eurolla. Samalla Helsinki kuitenkin toistaa jo aiemmin tekemänsä virheen ja jättää edelleen huomioimatta ammattilaisten – siis palkkoja laskevan henkilöstön – näkemykset muutosprosessin läpiviemisestä. Tämä on hämmentävää, Jytyn puheenjohtaja Jonna Voima ihmettelee tiedotteessa.

Helsingin kaupungin palkanmaksuongelmat ovat kestäneet kuukausia. Tuhansilta työntekijöiltä palkka on jäänyt puuttumaan joko kokonaan tai osittain. Jyty muistuttaa Helsingin kaupungin rikkovan työnantajana olennaisinta velvoitettaan eli vastikkeen suorittamista tehdystä työstä. Tilanteen arvioidaan jatkuvan vielä pitkään.

Voima kertoo tiedotteessa, että palkkasihteerit varoittivat jo ennen uuden palkanmaksujärjestelmän käyttöönottoa siitä, että muutos edellyttää huomattavaa lisäresursointia. Kaupungin johdossa huolta ei Voiman mukaan otettu kuuleviin korviin.

– Jytyläisen henkilöstön edustajan arvion mukaan Helsingin kaupungin kokoisen organisaation palkkojen maksamiseksi palkkasihteereitä tarvittaisiin jopa 20 prosenttia nykyistä enemmän, Voima kertoo.

– Helsingin itsensä aiheuttama räikeä tilanne on osoitus siitä, että työnantajat eivät vieläkään kykene ottamaan ammattihenkilöstöään mukaan muutosten suunnitteluun, valmisteluun ja toteutukseen, hän arvioi.

Palkkasihteerit ovat joutuneet ikävään sijaiskärsijän asemaan.

Muun muassa palkkasihteereitä ja muuta talouspalveluhenkilöstöä edustava ammattiliitto Jyty muistuttaa palkanlaskennan olevan vaativaa ja tarkkaa asiantuntijatyötä ja tehtävään perehtyminen kestää pitkään. Saadakseen riittävästi ammattitaitoisia työntekijöitä talouspalveluihin, on työnantajan tarkistettava palkkoja vastaamaan työn vaativuutta. Samalla on huolehdittava palkkasihteerien työssä jaksamisesta ja riittävistä henkilöstöresursseista, Jyty linjaa.

– Työnantajan vastuu palkanmaksusta on yksiselitteinen. Palkkasihteerit ovat joutuneet tilanteessa ikävään sijaiskärsijän asemaan. On ala-arvoista syyllistää palkkasihteereitä osaamisvajeesta, kevään lyhyestä lakosta tai muista vastaavista seikoista, kun tilanne on työnantajan aiheuttama, Voima huomauttaa.

– Pahoittelut järjestelmän toimimattomuudesta eivät riitä, vaan nyt tarvitaan työnantajan vastuunkantoa ja konkreettisia tekoja, jotta työntekijät saavat palkkansa ja palkanmaksajat eivät uuvu työtaakkaansa. Myös aiheutuneet vahingot on korvattava kaupungin henkilöstölle, Voima vaatii.