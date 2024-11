Jytyläisten odotukset kevään tes-kierrokselle ovat selvät: ”Me olemme siellä palkkakuopassa”

Ammattiliitto Jytyn kenttäväen päällimmäisenä odotuksena kevään työehtosopimusneuvotteluihin ovat palkankorotukset ja palkkaohjelman säilyminen. Anna-Liisa Blomberg Demokraatti

Keskiviikkona alkanut Jytyn kaksipäiväinen liittovaltuuston järjestäytymiskokous on Janssonille ensimmäinen laatuaan. Hän toimii kohta neljättä vuotta Riihimäen seudun Jytyn puheenjohtajana ja työskentelee opintosihteerinä ammattiopistossa Hämeenlinnassa.

Ensikertalaisena hän odotti kokoukselta ennen muuta ihmisiin tutustumista ja uusien asioiden oppimista. Myös kevään tes-kierrokselle odotukset ovat selvät:

– Kyllä palkankorotukset on se tärkein. Inflaatio on syönyt ostovoimaa niin paljon Jytyn jäseniltä. Aika voimakkaasti on tullut kyselyssä jäseniltä se viesti, että se on tärkein juttu, mitä lähdetään hakemaan, Jytyn liittovaltuuston jäsen Katja Jansson kiteyttää.

Vuonna 2022 kuntiin ja hyvinvointialueille saatiin neuvoteltua palkkaohjelma, joka on voimassa vuoteen 2027 saakka. Edellyttäen, ettei palkkaohjelmaa irtisanota.

– Toivottavasti se pidetään, koska se oli pitkien ja hankalienkin neuvottelujen tulos. Olisi ikävää, jos se nyt purettaisiin. Se ei ainakaan helpota sitten tulevaa neuvottelua.

Jytyn puheenjohtaja Jonna Voima totesikin keskiviikkona Demokraatille, että palkkaohjelman jatkuminen on kohtalonkysymys, joka määrittelee paljon sitä, millainen tes-kierroksesta tulee. Mikäli ohjelma irtisanotaan, luvassa ei ole Voiman mukaan sujuva kierros ja työtaisteluja varmasti nähdään. Liiton puheenjohtajan tapaan Jansson katsoo, että palkkaohjelma on naisvaltaisille aloille hyvin tärkeä.

– Me olemme siellä palkkakuopassa valitettavasti, joten ihan tasa-arvonkin kannalta olisi tärkeää saada palkat suunnilleen samalle tasolle kuin vastaavasti koulutetuilla miehillä, Jansson sanoo.

JYTYN kokouksen avajaispuheissa kuultiin kommentteja hallituksen työelämäheikennyksistä. STTK:n puheenjohtaja Antti Palola nosti esiin, että työntekijäpuolella pyritään hakemaan neuvotteluissa kompensaatiota niille työelämän lainsäädännön heikennyksille, joita ollaan tehty ja joita on vielä tulossa. Myös sosiaaliturvan leikkauksille haetaan kompensaatiota, hän sanoi.

– Me emme voi mitenkään hyväksyä työelämän lainsäädäntömuutosten tuomia heikennyksiä työntekijöiden palvelusuhteen ehtoihin ja emme myöskään yhteiskunnan heikompiosaisiin kohdistuvia leikkauksia. Ja nämä kaikki samaan aikaan, kun yhteiskunnan parempiosaisille annetaan lisää hyvää, Palola sanoi.

Katja Jansson pohtii, että hallituksen työelämäheikennyksistä useat osuvat jytyläisiin.

– Siellä on paljon kaikennäköistä, mikä kuulostaa kamalalta normaalin työntekijän korvaan. Kaikkia koskevat työttömuusturvan heikennykset, koska työttömyys voi osua kenen tahansa kohdalle. Myös lapsiperheisiin kohdentuvat heikennykset osuvat ihmisiin. Toisaalta tämä on ihan odotettavissa olevaa politiikkaa, kun on vahvasti oikeistolainen hallitus, Jansson puntaroi.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

HELSINKILÄINEN Kirsi Jaakkola työskentelee Helsingin kaupungilla kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla ja on päätoiminen pääluottamusmies. Hänen taustansa on leikkipuistotoiminnassa sosiaaliohjaajana. Toisen kauden liittovaltuutettu antaa pyyhkeitä valtiovarainministeri Riikka Purran (ps.) puheille keskiviikon avajaisissa.

Mitään uutta Purra ei kertonut, toisti vain samaa viestiään valtiontalouden kurjuudesta ja leikkausten ja työelämäuudistusten välttämättömyydestä, Jaakkola summaa.

– Se oli sitä samaa jargonia, ammattipuhujana olisin odottanut, että hän ottaisi huomioon yleisönsä. En kokenut, että hän olisi kokenut yhtään myötätuntoa ammattiliittoja, meitä työntekijöitä kohtaan.

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n toimitusjohtaja Markku Jalosen, STTK:n Antti Palolan ja Jytyn Jonna Voiman viestistä Jaakkola sen sijaan piti. Näissä puheissa nousi hyvin esiin viimeisen neljän vuoden todellisuus, jossa jytyläiset elävät, Jaakkola kuvaa. Myös heihin kohdistuvia epäkohtia nousi hyvin esiin.

Jaakkolan kanssa samassa yhdistyksessä, Jyty Metropoli ry:ssä, vaikuttava Toni Ahvo komppaa. Hus-yhtymässä osastonsihteerinä työskentelevä ja luottamusmiehenä toimiva Ahvo nostaa tapetille erityisesti Jalosen puheet aikuiskoulutustuen lakkauttamisesta.

– On paljon jytyläisiä, jotka ovat kouluttautuneet sen turvin – tulee tilanne, että kouluttautuisi toiseen ammattiin tai jatkaisi opiskeluja. Se on paljon vaikeampaa ilman tukea. Niin kuin puheista nousi esille, olisi tärkeää, että olisi joku yhtä hyvä vaihtoehto tulevaisuudessa.

Puheessaan Jalonen sanoi, että ”KT:ssa hiertää hallitusohjelmassa aikuiskoulutustuen lakkauttaminen tuosta noin vain”.

– Tarvitsemme täydennys- ja muuta koulutusta ja tässä nimenomaan aikuiskoulutustuki on ollut tärkeä kuntien ja hyvinvointialueiden osalta koulutusmuotona. Tämä on asia, joka yhdistää KT:ta, Jytyä ja myöskin STTK:ta. Teemme työtä täällä taustalla, että joku korvaava järjestelmä saataisiin tilalle, Jalonen sanoi.

Jalosen mukaan korvaavaa järjestelmää voisi kehittää lähtökohtaisesti entisenlaisen työttömyysvakuutuspohjaisen järjestelmän perusteella ja Työllisyysrahaston toteuttamana.

– Se on ollut pitkälle trimmattu järjestelmä, on aikamoista sellainen lakkauttaa, Jalonen sanoi.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

AHVO ja Jaakkola odottavat tes-kierrokselta, että palkankorotukset eivät tulisi paikallisina järjestelyerinä, vaan suoraan tehtäväkohtaisiin palkkoihin. Molemmat pitävät tärkeänä, että palkankorotuksia ei osteta myymällä tekstikirjauksia.

– Työelämä on hektistä ja on tärkeää, ettei työhyvinvointiin liittyviä asioita lähdetä poistamaan sopimuksessa. On tärkeää, että esimerkiksi lomakertymät säilyisivät hyvinä, Ahvo sanoo.

– Työelämän ja oman elämän yhteensovittamisen tekstikirjauksiin tarvitaan joustoa, Jaakkola sanoo ja nostaa esimerkiksi omaishoitovapaan kehittämisen.

Jaakkola odottaa myös, että edunvalvontaa ja luottamusmiehiä koskevia kirjauksia tarkastellaan. Aika, jota luottamusmiehelle annetaan luottamustehtävän hoitamiseen, määräytyy sen mukaan, kuinka montaa työntekijää hän edustaa. Jaakkola katsoo, että työntekijöiden määrää, jota yksi luottamusmies edustaa, voisi vähentää.

– On tärkeää, että työntekijöillä on tuki työpaikalla.