Käänne Garden Helsinki -kohussa: Jan Vapaavuori ei toiminut hankeyhtiön puheenjohtajana

Garden Helsinki on lähettänyt tiedotteen, jossa se oikoo mielestään virheellisiä mediatietoja hankkeen valmisteluprosessista. Demokraatti Demokraatti

Hankkeelle on Gardenin mukaan haettu valtiontukea, tiedotusvälineissä esitetyistä päinvastaisista väitteistä huolimatta.

Myös Jan Vapaavuoren roolista hankkeen lobbaustehtävissä on yhtiön mielestä liikkunut vääriä käsityksiä.

– Toisin kuin mediassa on annettu ymmärtää, Jan Vapaavuori ei toiminut hankeyhtiön hallituksen puheenjohtajana valtiontukea koskevan hakemuksen jättämisen aikaan helmikuussa 2024, eikä myöskään silloin, kun valtion investointitukea koskeva ehdollinen päätös tehtiin keväällä 2025, Garden Helsinki toteaa tiedotteessaan.

VAPAAVUORI valittiin Garden Helsingin hallituksen puheenjohtajaksi lokakuussa 2025, kun hänen edeltäjänsä Timo Everi vetäytyi.

Ennen tätä Vapaavuori oli ollut marraskuusta 2023 alkaen hallituksen rivijäsen, ja tässä roolissaan tavannut valtiovarainministeriön virkamiehiä. Vapaavuoren mukaan pääministerin tapaamisissa kyse on ollut ohimennen juttelemisesta, ei neuvotteluista.

Mahdollisesta investointituesta on Garden Helsingin mukaan tehty kirjallinen esitys jo maaliskuussa 2024. Yhtiö puhuu tiedotteessaan sekaisin ”esityksestä” ja ”hakemuksesta”. Lisää aiheesta HS: Riikka Purra ei halunnut tavata Jan Vapaavuorta Garden-asioissa

Valmisteluprosessi on käyty Gardenin mukaan läpi myös valtiovarainministeriön virkamiesten kanssa.

– Kirjallinen esitys on toimitettu tiedoksi myös työ- ja elinkeinoministeriölle. Tämän pohjalta valtionavun käsittely eteni viranomaisprosessin mukaisesti. Olemme alkuviikosta viestineet molemmille ministeriöille, että meidän puolestamme kirjalliset hakemukset voidaan julkaista, ja ymmärryksemme mukaan ne julkaistaan, kun mahdolliset liikesalaisuudet on materiaalista poistettu, hankkeen tiedotteessa todetaan.

PÄÄMINISTERI Petteri Orpo (kok.) kertoi tiistaina kokoomuksen tuoneen hankkeen valtiontuen hallituksen kevään 2025 riiheen omana tavoitteenaan.

Garden Helsingin mukaan asian jatkovalmistelu siirrettiin riihen jälkeen opetus‑ ja kulttuuriministeriölle (OKM), jonka kanssa prosessia on edistetty vuoden 2025 ja 2026 aikana.

– Tällä ajanjaksolla ministeriön kanssa on ollut yli 10 valmistelevaa tapaamista. Asiaa on käsitelty lisäksi muun muassa työ‑ ja elinkeinoministeriössä, ja hankkeesta on toimitettu laaja tausta‑aineisto päätöksenteon tueksi.

– Hanke ei ota kantaa eikä asetu osapuoleksi käynnissä olevaan poliittiseen keskusteluun, tiedotteessa todetaan.

Halliyhtiö sanoo, että hanke etenee seuraavaksi Helsingin kaupungin käsittelyyn.

Päivitetty Vapaavuoren hallitustaivalta koskevia tietoja klo 12.53.