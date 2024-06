Käännytyslakimietintö ei valmistunut tänäänkään – hallintovaliokunta päätti työnsä

Hallintovaliokunta jatkoi tänään illalla eduskunnassa käännytyslakia käsittelevää kokoustaan. Aiemmin iltapäivällä laista oli neuvoteltu suppealla kokoomuksen, perussuomalaisten, SDP:n, keskustan ja RKP:n kokoonpanolla. Johannes Ijäs Demokraatti

Noin kello 19 jälkeen kokous on jatkui jälleen koko valiokunnan voimin.

Kokousta ennen valiokuntalähteet arvioivat eri tavoin sitä, voisiko valiokunta saada vielä tänään rajalakiin liittyvät asiat linjattua. Kaikki eivät tähän uskoneet, joku vaikutti toiveikkaammalta.

Noin kello 19.40 valiokunta kuitenkin päätti kokouksensa ja valiokunnan puheenjohtaja Mauri Peltokangas (ps.) ilmoitti, että työ jatkuu huomenna kello 9 viikkosuunnitelman mukaisessa kokouksessa.

Peltokangas ei kommentoinut neuvottelujen sisältöä. Ennen kello 19 jatkunutta kokousta hän oli pitänyt liekkiä yllä, että rajalain osalta saattaisi tulla jo tänään valmista. Kun häneltä tuolloin kysyttiin, onko asia nytkähtänyt eteenpäin, hän sanoi, että edustajat ovat olleet hymyssä suin eikä otsaryppyjä ole ollut.

Kello 19.40 Peltokangas sanoi, ettei spekuloi sillä, kuinka paljon mietinnössä on vielä on sovittavaa.

– Huomenna kun lähdetään kokoustamaan, ollaan taas viisaampia. Tunnin pätkähän siinä meillä on alkuun ja sen jälkeenhän on täysistunto, jossa on äänestyksiä. Sen jälkeen katsotaan, onko tarvetta (valiokunnalla) jatkaa.

Peltokankaan mukaan siitä ei ole sovittu mitään, että hallintovaliokunta hakisi vielä B-lausuntoa perustuslakivaliokunnalta.

SDP on edellyttänyt, että hallintovaliokunta voisi käyttää rajalain vielä B-lausunnolla perustuslakivaliokunnassa ja Demokraatin tietojen mukaan tästä edellytyksestä pidetään yhä kiinni.

Peltokangas totesi edelleen päivän kokoustamisen päätyttyä, että valiokunta tekee töitä “erinomaisessa hengessä”.

Sitä hän ei kuitenkaan osannut ennakoida, tuleeko rajalakimietintö huomenna valmiiksi. Hän sanoi mietintöluonnoksen elävän samalla kuin kokous etenee.