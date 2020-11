Kahdeksan kymmenestä häpeää rahavaikeuksiaan – kampanja pyrkii murtamaan häpeän

Sadoilla tuhansilla suomalaisilla on rahavaikeuksia. Niitä hävetään ja salataan leimatuksi tulemisen pelossa, Takuusäätiö kertoo tiedotteessaan. DEMOKRAATTI Demokraatti

Takuusäätiön #MurraHäpeä -kampanja kertoo, millaista on olla rahavaikeuksissa ja kannustaa kuuntelemaan rahavaikeuksissa olevia ihmisiä.

Murra häpeä -kampanjassa rahavaikeuksissa olevat ihmiset kertovat omilla kasvoillaan elämäntilanteestaan ja tunteistaan. He jakavat kokemuksiaan auttaakseen muita ylittämään häpeäkynnyksen ja vähentämään leimaavaa käytöstä.

Kahdeksan kymmenestä Takuusäätiön verkkosivukyselyn vastaajasta häpesi rahavaikeuksiaan. Häpeä oli hidastanut huomattavasti heidän hakeutumistaan ammattiavun piiriin. Viivyttely oli vaikeuttanut myös rahatilannetta sekä hidastanut ratkaisun löytymistä.

Esimerkiksi pikalainoja ottamalla voi salata pitkään muilta rahattomuutta ja maksuvaikeuksia. Sen sijaan ottamalla riittävän ajoissa yhteyttä velkaneuvojaan, voisi välttyä vaikealta velkakierteeltä, Takuusäätiö muistuttaa.

Rahavaikeudet koetaan häpeällisiksi, koska niitä pidetään helposti omana syynä. Takuusäätiö muistuttaa tiedotteessaan, että on leimaavaa ajatella esimerkiksi velkaantumisen johtuvan aina tuhlailusta tai holtittomasta rahankäytöstä. Rahavaikeudet liittyvät tavallisesti erilaisiin elämäntapahtumiin kuten eroon, sairauteen tai riippuvuuteen.

Maksuhäiriöitä on lähes 400 000 ihmisellä. Noin puolella miljoonalla ihmisellä on laskuja tai velkoja ulosotossa. Lisäksi koronakriisi on aiheuttanut lomautuksia ja työttömyyttä keväästä lähtien.

Tutustu kampanjaan tästä linkistä