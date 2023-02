”Kahden vuoden sopimus korottaa kokoaikaisen työntekijän palkkoja 165 euroa” – kaupan alan neuvottelutulos on hyväksytty ja lakot peruuntuneet

Palvelualojen ammattiliitto PAMin hallitus on hyväksynyt Kaupan liiton kanssa saavutetun työehtosopimusratkaisun kaupan alalle. Kahden vuoden sopimus korottaa kokoaikaisen työntekijän palkkoja 165 euroa ja tuo 400 euron kertaerän. Kaikki ilmoitetut työtaistelut peruuntuvat syntyneen sopimuksen johdosta. DEMOKRAATTI Demokraatti

PAM ja Kaupan liitto saavuttivat sunnuntaina neuvottelutuloksen kaupan alan palkoista ja työehdoista. PAMin puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen on tyytyväinen lopputulokseen neuvotteluissa, jotka eivät hänen mukaansa olleet missään vaiheessa helpot.

– Saimme neuvoteltua sopimuksen, johon voimme olla tyytyväisiä. Pitkäaikainen tavoitteemme euromääräisistä palkankorotuksista toteutui. Euromääräiset palkankorotukset ovat erityisesti pienipalkkaisten etu, Rönni-Sällinen sanoo tiedotteessa.

PAMin mukaan kokoaikaisten työntekijöiden henkilökohtaisia palkkoja korotetaan 165 euroa kuukaudessa, josta ensimmäisen vuoden korotus on 105 euroa (0,66 euroa/tunti) ja toisen vuoden korotus on 60 euroa (0,38 euroa/tunti). Taulukkopalkkoja korotetaan 6,02 prosenttia, joista ensimmäisen vuoden korotus on 3,88 prosenttia ja toisen vuoden 2,14 prosenttia. Ensimmäisen vuoden korotus tulee voimaan 1.6.2023 alkaen ja toisen vuoden korotus 1.6.2024.

Kertaerä, joka kokoaikaiselle työntekijälle on 400 euroa, maksetaan huhtikuun 2023 palkanmaksun yhteydessä. Kertaerä voidaan maksaa myös kahdessa osassa.

Sopimus sisältää myös parannuksia perhevapaiden ajan palkanmaksuun, eli ei-synnyttävän vanhemman palkallinen perhevapaa pitenee nykyisestä 6 päivästä 36 päivään. Sopimuksessa sovittiin myös toimihenkilöiden ja logistiikan työntekijöiden palkkausjärjestelmän uudistuksesta. Samalla sovittiin myyjien taulukkopalkkojen korjauksista. Lisäksi nykyiset kielilisämääräykset poistuvat ja 1.2.2023 voimassa olevat kielilisät siirretään osaksi työntekijän kokonaispalkkaa.

Uusi työehtosopimuksen on voimassa kaksi vuotta, eli 1.2.2023-31.1.2025.

– Neuvottelut eivät olleet helpot. Toteutuneet ja aiotut työtaistelut olivat suuressa roolissa siinä, että näin hyvään lopputulokseen päästiin – kiitos siitä kuuluu kaikille kaupan alan jäsenillemme. Haluan osoittaa kiitokset myös valtakunnansovittelijalle ja Kaupan liitolle siitä, että erittäin vaikeasta tilanteesta huolimatta pääsimme lopulta neuvottelemalla sopimukseen, Rönni-Sällinen kiittää tiedotteessa.

MYÖS Kaupan liitto kertoo omassa tiedotteessaan, että kaupan alan työntekijöiden ja esihenkilöiden työehdoista on sovittu kahdeksi vuodeksi.

Sen mukaan sopimus on niin sanotun yleisen linjan mukainen.

Kaupan alan työriitoja on soviteltu valtakunnansovittelijan johdolla tiistaista 24. tammikuuta alkaen. Kaupan liitto ja Palvelualojen ammattiliitto PAM pääsivät tänään illalla 12. helmikuuta neuvottelutulokseen valtakunnansovittelija Anu Sajavaaran johdolla.

Kaupan liitto toteaa, että neuvottelutuloksen hyväksymisen myötä kaupan alalle julistetut lakot sekä ylityökiellot, vuoronvaihtokiellot ja tilapäisten siirtojen kiellot peruuntuvat. Vastaavasti työnantajien osalta jäsenmaksuperinnän pidättäminen peruuntuu, eikä pidättämättä jättämisiä tehdä.

– Palkankorotukset ovat niin sanotun yleisen linjan mukaisia ja painottuvat alan pienipalkkaisille työntekijäryhmille kuten myyjille. Työehtosopimuskierrosta voidaan muutoinkin kutsua tasa-arvokierrokseksi, sillä lisäsimme ei-synnyttävän vanhemman palkallista perhevapaata, Kaupan liiton työmarkkinajohtaja Anna Lavikkala sanoo tiedotteessa.

– Neuvottelutulos pitää sisällään molemmille osapuolille tärkeitä TES-tekstien uudistuksia. Kaupan työehtosopimus otti harppauksen kohti monikulttuurisia työmarkkinoita, joissa englanti voi olla yksi kaupan työkielistä. Kaupan työnantajat kokivat nämä muutokset kiireellisiksi ja tärkeiksi, hän jatkaa.

Kaupan työehtosopimusratkaisun yksityiskohtaisempi sisältö julkaistaan alkuviikosta.