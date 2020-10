Kaikkia Skånessa asuvia tai oleskelevia kehotetaan välttämään muun muassa julkista liikennettä ja kaupoissa käymistä

Ruotsin Skånen lääni ottaa käyttöön erittäin tiukat koronarajoitukset tartuntojen nopean kasvun takia. Kaikkia läänissä asuvia tai oleskelevia kehotetaan välttämään julkista liikennettä, kaupoissa käymistä ja ihmisten tapaamista sisätiloissa tapahtuvissa vapaa-ajan toiminnoissa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Terveysviranomaiset suosittelevat välttämään kauppoja, ostoskeskuksia, museoita, kuntosaleja, uimahalleja, konserttisaleja, kokouksia, urheilukilpailuja ja vastaavia.

Elintarvikekaupoissa ja apteekeissa saa tarpeen vaatiessa käydä. Tiukennetut säännöt ovat voimassa 17. marraskuuta asti, mutta niiden voimassaoloa voidaan jatkaa.

Läänin koronatilanne on synkentynyt nopeasti ja tartuntamäärät ovat kasvaneet. Tehohoidossa olevien potilaiden määrä on vuorokauden sisällä noussut viidestä yhdeksään, viranomaiset kertoivat tiistaina. Sairaalahoidossa oli 48 ihmistä. Koronaan liittyviä kuolemia on Skånessa kirjattu 290.