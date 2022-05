Kaikkiin mobiililaitteisiin käy parin vuoden päästä sama laturi – EU-parlamentti vahvisti kantansa tänään

Euroopan parlamentti on tänään täysistunnossa vahvistanut kantansa standardoituihin yleislatureihin. Vuosien valmistelun jälkeen EU-komissio antoi viime syksynä esityksen, jonka tavoitteena on standardoida kaikkiin kevyisiin mobiililaitteisiin, kuten matkapuhelimiin, tabletteihin, digikameroihin, kuulokkeisiin, kädessä pidettäviin videopelikonsoleihin sekä kaiuttimiin yhteensopiva USB-C laturi. Tällä pyritään saavuttamaan positiivisia ympäristövaikutuksia ja parantamaan kuluttajan asemaa. DEMOKRAATTI Demokraatti

Euroopan parlamentin sisämarkkinavaliokunta on pyrkinyt lisäämään esityksen vaikuttavuutta. Euroopan parlamentin kannassa mobiililaitteiden listaan on lisätty myös kevyet kannettavat tietokoneet, näppäimistöt ja hiiret, e-kirjan lukulaitteet, älykellot sekä puettava elektroniikka ja lelut. Lisäksi Euroopan parlamentti haluaa käsitellä myös langattomia latureita. Euroopan parlamentin kannassa lainsäädäntö astuisi voimaan myös alkuperäistä ehdotusta nopeammin, jo hieman yli vuoden päästä hyväksymisestä. Näin Euroopassa kaikissa mobiililaitteissa voisi käyttää samaa latauspiuhaa jo vuonna 2024

”Tähän on vihdoin tulossa ratkaisu”

Digitaalisiin kysymyksiin erikoistunut europarlamentaarikko Miapetra Kumpula-Natri (sd.) iloitsee aloitteesta.

– Yksi digitalisaation lieveilmiöstä on ollut latauspiuhojen sotku ja elektroniikkaromu. Ei ole harvinaista käyttää neljää eri laturia ja piuhaa tabletin, kännykän, kannettavan, kuulokkeiden ja vara-akun lataamiseen. Tähän on vihdoin tulossa ratkaisu. Arkemme on täynnä markkinoille annettuja standardeja ja tämän asian kanssa ei pidä vitkutella enää ollenkaan.

– Aloite on keskeinen osoitus kysymyksestä, jossa päätöksenteko on tehokkainta EU-tasolla. Jäsenmaita leveämmillä hartioilla on mahdollista tehdä vaikuttavia sääntöjä ja näin ohjata markkinoita kestävään ja kuluttajaystävälliseen suuntaan, Kumpula-Natri sanoo.

Seuraavaksi parlamentti aloittaa kolmikantaneuvottelut jäsenmaiden kanssa. Neuvottelujen odotetaan saavuttavan päätöksensä vuoden 2022 aikana.