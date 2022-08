Kaikkonen toppuuttelee kokoomuksen intoilua: ”Tärkeintä on varmistaa Nato-jäsenyys, kyllä siinäkin työtä vielä riittää”

Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) ei pidä hyvänä huutokauppojen tai someäänestyksen aiheena sitä, pitäisikö Suomeen sijoittaa pysyviä Naton toimintoja. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Näistä asioista päätetään aikanaan sitten, kun olemme jäseniä yhdessä muiden jäsenten kesken siltä pohjalta, mitä Suomen puolustaminen vaatii, Kaikkonen kommentoi keskustan eduskuntaryhmän kokouksessa Porissa tiistaina.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen sanoi tiistaina, että Suomeen tulisi sijoittaa Naton pysyviä toimintoja. Mykkäsen mukaan Suomen tulisi edistää ratkaisuja, joissa Suomeen voitaisiin sijoittaa pysyviä monikansallisia toimintoja kuten alueellinen komentokeskus.

Kaikkosen mielestä nyt on tärkeintä keskittyä siihen, että Suomen Nato-jäsenyys varmistuu, ”kyllä siinäkin työtä vielä riittää”.

Pysyviä Naton tukijoukkoja ei ole Kaikkosen mukaan juuri perustettu uusiin jäsenmaihin.

VASEMMISTOLIITTO ON kokoomuksen kanssa täysin eri linjoilla. Puolueen puheenjohtaja, opetusministeri Li Andersson painotti, että vasemmistoliitto on nimenomaan linjannut, että Suomeen ei haluta Naton tukikohtia tai joukkoja.

- On edelleen tärkeää painottaa, että Suomen Nato-päätös on puolustuksellinen ja se päätös on tehty Suomen puolustuksen maksimoimiseksi, hän sanoi vasemmistoliiton kesäkokouksessa Kotkassa.

Hänen mukaansa Suomen pitää pyrkiä edelleen mahdollisimman vahvaan pohjoismaiseen viitekehykseen tekemään yhteistyötä Ruotsin kanssa.

Andersson sanoi, että Suomen pitäisi tehdä vastaava linjaus kuin Ruotsin, jonka hallitus päätti Nato-jäsenyyden hakemisen yhteydessä linjata, ettei maa halua pysyviä tukikohtia tai joukkoja Ruotsiin.

- Edustamme sitä kantaa, että Suomen pitäisi tehdä oma vastaava kansallinen linjaus.