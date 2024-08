Kaikkosen puheille kommentti vasemmalta – ”Minulle on epäselvää, mitä ’palkansaajan kysymyksistä kiinnostuminen’ keskustalle tarkoittaa”

Vasemmistoliiton kansanedustaja Minja Koskela toivoo keskustan puheenjohtaja Antti Kakkoselta konkretiaa tämän työmarkkinapuheiden pohjalle. Demokraatti Demokraatti

Kaikkonen esitti elokuussa, että keskustan pitäisi profiloitua enemmän palkansaajapuolen kysymyksissä. Koskelan mukaan keskustan näytöt työntekijämyönteisenä puolueena ovat kehnot.

– Jos katsotaan keskustan työmarkkinapoliittista lähihistoriaa, niin ensimmäisenä tulee mieleen Sipilän hallituksen kiky-sopimus, jolla leikattiin lomarahoja, siirrettiin työnantajien maksuja työntekijöille ja pidennettiin työaikaa. Viime hallituskaudella keskusta kaatoi esimerkiksi palkka-avoimuuden edistämisen, Koskela sanoo tiedotteessa.

– Tällä eduskuntakaudella keskusta on jo ehtinyt äänestää lakko-oikeuden rajaamisen sekä työttömyysturvan heikentämisen puolesta. Minulle on epäselvää, mitä “palkansaajan kysymyksistä kiinnostuminen” keskustalle tarkoittaa, jos nämä heikennykset ovat kuitenkin olleet ok.

Koskela toivottaa tiedotteessa keskustan tervetulleeksi oppositiorintamaan hallituksen työelämäheikennyksiä vastaan.

Koskela muistuttaa, että syksyllä hallitus on tuomassa eduskunnalle esitykset paikallisen sopimisen lisäämisestä työpaikoilla ilman luottamusmiestä sekä vientivetoisen palkkamallin. Viimeksi mainitun on kritisoitu sitovan valtakunnansovittelijan kädet palkkaratkaisujen sopimisessa ja lukitsevan naisvaltaisen julkisen sektorin alat palkkakuoppaan.

– Kaikki tietävät, miten se kuuluisa sananlasku kepusta ja lupausten pitämisestä kuuluu, mutta nyt keskustalla on mahdollisuus osoittaa, että se toimii lupaustensa mukaisesti eli on työntekijöiden puolella äänestämässä vientivetoista palkkamallia ja paikallisen sopimisen laajentamista vastaan.