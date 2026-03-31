31.3.2026 05:05 ・ Päivitetty: 31.3.2026 05:05

Kaksi eduskunnan valiokuntaa kokoustaa tänään droonihavainnoista

HEIKKI SAUKKOMAA / LEHTIKUVA

Eduskunnan puolustusvaliokunta ja ulkoasiainvaliokunta kokoontuvat puoliltapäivin ylimääräiseen kokoukseen. Kokouksen aiheena ovat viikonlopun droonihavainnot Suomessa. Valiokuntien kuultavina on muun muassa Ilmavoimien, Rajavartiolaitoksen ja Poliisihallituksen viranomaisia.

Kaksi droonia putosi toissa päivänä Kouvolaan ja Luumäelle. Ukraina on pyytänyt Suomelta anteeksi. Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Heikki Autto (kok.) sanoo, että Venäjän hyökkäyssotaan liittyvien droonien päätymiseen Suomen alueelle on varauduttu ja että sitä on ennakoitu, mutta silti sen konkretisoituminen on uusi tilanne.

Hänen mukaansa on ollut käytännössä ajan kysymys, milloin sotatoimien vaikutuksia kohdistuu muiden naapurimaiden tavoin myös Suomeen.

- Puolustusvaliokunnan on tärkeää kuulla viranomaisia ja osaltaan varmistaa, että viranomaisilla on käytettävissään kaikki tarvittavat resurssit ja toimivaltuudet huolehtia tehtävistään, jotta droonit eivät aiheuta vaaraa suomalaisille, Autto viestitti STT:lle.

Autto ja puolustusvaliokunnan varapuheenjohtaja Mikko Savola (kesk.) ovat kokouksen jälkeen median tavattavissa.

