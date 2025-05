Kaksi Israelin suurlähetystön työntekijää ammuttu Washingtonissa – pariskunta oli tulossa juutalaisen museon tilaisuudesta

Kaksi Israelin Yhdysvaltain-suurlähetystön työntekijää on kuollut ampumisessa pääkaupunki Washingtonissa. Asiasta kertoo Yhdysvaltain kotimaan turvallisuuden ministeri Kristi Noem. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Ampuminen tapahtui paikallista aikaa keskiviikkoiltana Washingtonin juutalaisen museon lähellä. Israelin suurlähettilään mukaan ampumisessa kuolleet mies ja nainen olivat pariskunta.

Teosta epäillään Washingtonin poliisin mukaan 30-vuotiasta chicagolaismiestä, joka otettiin kiinni ampumisen jälkeen. Kiinni otettaessa mies toisti poliisin mukaan iskulausetta vapaan Palestiinan puolesta.

Poliisi uskoo epäillyn ampujan toimineen yksin.

Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu kertoo antaneensa ohjeistuksen tehostaa turvatoimia Israelin edustustoissa ympäri maailmaa sekä lisätä valtion edustajien suojelua.

AMPUMISESSA kuolleet suurlähetystön työntekijät olivat olleet lähdössä tapahtumasta, kertoi Washingtonin poliisipäällikkö Pamela Smith CNN:n mukaan. Juutalaisessa museossa järjestettiin illalla nuorten diplomaattien tapahtuma.

- Ennen ampumista epäillyn havaittiin kulkevan edestakaisin museon ulkopuolella. Hän lähestyi neljän hengen ryhmää, otti esille käsiaseen ja avasi tulen, Smith kertoi medialle.

Ampumisen jälkeen epäilty meni sisään museoon, jossa tapahtuman turvamiehet ottivat hänet kiinni, Smith kertoi.

Tapahtunutta todistanut Sara Marinuzzi kertoi CNN:lle kuulleensa laukauksia, jonka jälkeen museoon oli juossut mies. Mies oli Marinuzzin mukaan käyttäytynyt arvaamattomasti, ja vartijat ajattelivat hänen todistaneen ampumista. Marinuzzin mukaan mies pyysi vartijoita soittamaan poliisille ja sanoi poliisin saapuessa tehneensä teon ”Gazan vuoksi”.

Israelin sotatoimissa Gazassa on kuollut lokakuusta 2023 lähtien lähes 54 000 ihmistä. Israel on ilmoittanut aikovansa ottaa Gazan kaistan kokonaan haltuunsa ja siirtää sen väestön kolmansiin maihin. Väestön pakkosiirto on sotarikos.

Liittovaltion poliisin FBI:n agentit osallistuivat paikallisen poliisin kanssa tilanteeseen reagointiin. FBI:n Washingtonin-toimisto kertoi viestipalvelu X:ssä, että sivullisille ei ole enää vaaraa.

Washingtonin juutalainen museo sijaitsee muutaman korttelin päässä Yhdysvaltain kongressitalosta.

ISRAELIN presidentti Isaac Herzog ilmaisi viestipalvelu X:ssä tukensa ampumisen uhrien omaisille sekä suurlähetystön työntekijöille.

- Tämä on halveksittava vihan ja antisemitismin teko, joka on vaatinut Israelin suurlähetystön kahden nuoren työntekijän hengen, Herzog kirjoitti.

- Amerikka ja Israel seisovat yhdessä puolustamassa kansaamme ja yhteisiä arvojamme. Terrori ja viha eivät murra meitä.

Israelin YK-suurlähettiläs Danny Danon kutsui ampumista antisemitistiseksi terrorismiksi.

- Diplomaattien ja juutalaisen yhteisön vahingoittaminen ylittää rajan, Danon sanoi lausunnossaan.

Myös Yhdysvaltain presidentti Donald Trump tuomitsi ampumisen ja sanoi, että se pohjautuu selvästi antisemitismiin.

- Vihalla ja radikalismilla ei ole paikkaa Yhdysvalloissa, Trump sanoi Truth Social -viestipalvelussaan.

Ulkoministeri Marco Rubio kuvasi tapahtunutta pelkurimaiseksi, antisemitistiseksi väkivallaksi ja lupasi, että viranomaiset tuovat syylliset oikeuden eteen.

Saksan liittokansleri Friedrich Merz kutsui X:ssä tekoa halveksittavaksi.

- Tällä hetkellä meidän on oletettava, että motiivi oli antisemitistinen, sanoi Merz.

Myös Britannian ulkoministeri David Lammy ja Ranskan ulkoministeri Jean-Noel Barrot tuomitsivat teon antisemitistisenä.

- Yhteiskunnissamme ei ole eikä pitäisi olla sijaa vihalle, ääriliikkeille tai antisemitismille, kirjoitti X:ssä EU:n ulkosuhteiden korkea edustaja Kaja Kallas.