Kamala Harris aikoo päihittää Trumpin – “Meillä on 107 päivää vaalipäivään”

Yhdysvalloissa entiset ja nykyiset demokraattijohtajat ovat kommentoineet Joe Bidenin päätöstä jättäytyä presidenttikisasta. Yhdysvaltain presidentinvaalit järjestetään marraskuun alkupuolella, mutta päätöksensä myötä presidentti Biden ei ole täten ehdolla jatkokaudelle. Biden on itse antanut tukensa varapresidenttinsä Kamala Harrisin mahdolliselle ehdokkuudelle. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Harris sanoi lausunnossaan, että hänelle on kunnia saada presidentin tuki ja että hänen aikomuksensa on ansaita ja voittaa demokraattipuolueen presidenttiehdokkuus.

Varapresidentti Harris luonnehti Bidenin vetäytymistä presidenttikisasta epäitsekkääksi ja isänmaalliseksi teoksi sekä kuvailee Bidenin asettavan Yhdysvallat ja yhdysvaltalaiset kaiken muun edelle, niin kuin hän on tehnyt koko uransa ajan.

- Amerikan kansan puolesta kiitän Joe Bidenia hänen poikkeuksellisesta johtajuudestaan ​​Yhdysvaltain presidenttinä ja hänen vuosikymmenien mittaisesta palveluksestaan ​​maamme hyväksi, Harris sanoi.

- Hänen merkittävä perintönsä saavutuksineen on vertaansa vailla Amerikan modernissa historiassa, ja se ylittää monien kaksi kautta istuneiden presidenttien perinnön.

Harris sanoi myös tekevänsä kaikkensa puolueen ja kansakunnan yhdistämiseksi sekä Donald Trumpin voittamiseksi.

- Meillä on 107 päivää vaalipäivään. Yhdessä taistelemme. Ja yhdessä me voitamme, Harris päätti lausuntonsa, jonka muun muassa aikakauslehti Time on julkaissut kokonaisuudessaan.

YHDYSVALTAIN ensimmäisen naisen Jill Bidenin viestintäjohtaja Elizabeth Alexander kertoo uutiskanava CNN:lle, että Jill Biden olisi ollut miehensä tukena, mihin tahansa päätökseen tämä olisikaan päätynyt kampanjansa kanssa.

Alexanderin mukaan Jill Biden on Joe Bidenin suurin kannattaja ja on aina hänen vierellään.

Bidenien poika Hunter Biden vuorostaan ylisti isäänsä ja muun muassa sitä, kuinka Joe Biden on jakanut henkilökohtaista puhelinnumeroaan yhdysvaltalaisille, koska halusi heidän soittavan hänelle, kun he kokivat kärsimystä.

- Se pyyteetön rakkaus on ollut hänen johtotähtensä presidenttinä ja vanhempana, Hunter Biden sanoi lausunnossa, jonka hänen tyttärensä Naomi Biden julkaisi viestipalvelu X:ssä.

Varapresidentti Harrisin avomies Doug Emhoff kiitti presidenttiparia vuosien ystävyydestä ja tuesta. Emhoff kuvaili presidentti Bidenia rehellisyydellä johtavaksi patriootiksi.

- Varapresidentti rinnallaan, he ovat taistelleet väsymättä perheiden ja yhteisöjen puolesta ja auttaneet amerikkalaisia ​​kaikkialla maassamme. Olen niin ylpeä heidän saavutuksistaan ​​ja kiitollinen heidän johtajuudestaan.

Yhdysvaltain entinen presidentti Barack Obama varoitti lausunnossa, että tulevina päivinä navigoidaan kartoittamattomilla vesillä. Hänellä kuitenkin riittää uskoa siihen, että demokraattijohtajat saavat luotua prosessin, jonka kautta puolue saa uuden erinomaisen presidenttiehdokkaan.

LAUSUNNOSSAAN Obama muun muassa kertoi ihailevansa entisen varapresidenttinsä empatiakykyä ja sinnikkyyttä sekä tämän uskoa siihen, että jokainen on tärkeä. Obama listaa lisäksi Bidenin saavutuksia, joiden joukossa hän mainitsi muun muassa Yhdysvaltain viemisen pois Bidenin edeltäjän Donald Trumpin hallinnon tieltä.

- Presidentti Biden johdatti meidät pois neljän vuoden kaaoksesta, valheellisuudesta ja jakautuneisuudesta, jotka olivat leimanneet Donald Trumpin hallintoa, Obama sanoi.

- Politiikkansa ja esimerkkinsä kautta Joe on muistuttanut meitä siitä, keitä olemme parhaimmillamme.

Ansioidensa myötä Bidenilla oli Obaman mukaan kaikki oikeus asettua uudelleen ehdolle ja viedä työnsä maaliin. Obama kuvailee Bidenin kuitenkin ymmärtävän paremmin kuin kukaan muu, mitä tulevissa vaaleissa on panoksena.

- Kuinka kaikki, minkä puolesta hän on taistellut koko elämänsä, ja kaikki, mitä demokraattipuolue edustaa, on vaarassa, jos annamme Donald Trumpin palata Valkoiseen taloon ja annamme republikaaneille hallinnan kongressissa.

OBAMAN mukaan Biden ei olisi päättänyt jättää presidenttikisaa kesken, jos ei kokisi sen olevan oikea päätös Yhdysvaltain kannalta.

- Tiedän myös, ettei Joe ole koskaan perääntynyt taistelusta. Se, että hän katsoo poliittista maisemaa ja päättää antaa kapulan eteenpäin uudelle ehdokkaalle, on varmasti yksi hänen elämänsä vaikeimmista päätöksistä, Obama arvioi.

Yhdysvaltain puolustusministeri Lloyd Austin kuvaili Bidenin lunastaneen paikkansa Yhdysvaltain historiassa yhtenä maan merkittävimmistä ulkopoliittisista presidenteistä.

- Presidentti Biden uudisti, syvensi ja laajensi vertaansa vailla olevaa maailmanlaajuista liittoumien ja kumppanuuksien verkostoa, joka tekee Amerikasta turvallisemman, Austin sanoi lausunnossaan ja listasi muun muassa Ukrainan tukemisen ja Naton laajenemisen.

Ulkoministeri Antony Blinken totesi työskennelleensä Bidenille jo 22 vuoden ajan ja sanoi tämän olleen hänen elämänsä kunnia.

- Hän on palauttanut Yhdysvaltojen johtajuuden ympäri maailmaa ja tehnyt historiallisia saavutuksia presidenttinä, Blinken sanoi.

SENAATIN enemmistöjohtaja, demokraattisenaattori Chuck Schumer sanoi X:ssä, että presidentti Biden asetti päätöksellään jälleen maansa, puolueensa ja tulevaisuuden etusijalle.

- Joe, tämä päivä osoittaa, että olet todellinen isänmaallinen ja suuri amerikkalainen, Schumer sanoi päivityksessään.

Kongressin edustajainhuoneen entinen puhemies Nancy Pelosi puolestaan kuvaili Bidenin olevan näkemyksensä, arvojensa ja johtajuutensa ansiosta yksi Yhdysvaltain historian merkittävimmistä presidenteistä.

Demokraattipuoluetta Bidenin tavoin edustava Pelosi kuvasi presidenttiä isänmaalliseksi ja sanoi tämän asettaneen Yhdysvallat aina etusijalle.

- Rakkaudella ja kiitollisuudella presidentti Bidenille siitä, että hän uskoi aina Amerikan lupaukseen ja antoi ihmisille mahdollisuuden saavuttaa täyttymyksensä, Pelosi jatkoi.

“Nyt on aika tukea Kamala Harrisia”

Yhdysvaltain entinen presidentti Bill Clinton ja hänen vaimonsa, maan entinen ulkoministeri Hillary Clinton ilmoittivat tukevansa varapresidentti Kamala Harrisia demokraattien presidenttiehdokkaaksi Bidenin jättäydyttyä kilvasta.

Yhteisessä lausunnossaan Clintonit kiittävät presidentti Bidenia tämän ratkaisusta ja sanovat tekevänsä kaikkensa tukeakseen Harrisia.

CLINTONIT listaavat lausunnossaan Bidenin saavutuksia, mainiten muun muassa demokratian vahvistamisen, miljoonien uusien työpaikkojen luomisen sekä kovia kokeneen talouden uudelleen rakentamisen.

- Olemme kokeneet monia ylä- ja alamäkiä, mutta mikään ei ole saanut meitä niin huolestuneeksi maastamme kuin Trumpin toisen kauden aiheuttama uhka, Clintonit sanoivat.

- Nyt on aika tukea Kamala Harrisia ja taistella kaikilla voimillamme, jotta saamme hänet valituksi. Amerikan tulevaisuus on siitä kiinni, Clintonit päättivät lausuntonsa.