Kamala Harris: “Olisi amerikkalaisten etu, jos hallituksessani olisi republikaanijäsen”

Yhdysvalloissa demokraattipuolueen presidenttiehdokas Kamala Harris kiistää hänen arvojensa muuttuneen keskeisissä poliittisissa kysymyksissä.

Republikaanien presidenttiehdokas Donald Trump syytti tuoreeltaan kampanjatilaisuudessa Harrisia takinkääntäjäksi.

Harris vastasi republikaanien puolelta esitettyihin syytöksiin uutiskanava CNN:n haastattelussa. Harrisin ja hänen varapresidenttiehdokkaansa Tim Walzin ensimmäinen yhteishaastattelu esitettiin varhain perjantaiaamuna Suomen aikaa.

Republikaanit ovat kritisoineet Harrisia hänen muutettua näkemyksiään kiisteltyyn öljyn- ja kaasuntuotantomenetelmään, vesisärötykseen liittyen. CNN:n mukaan Harris kannatti vesisärötyksen kieltämistä vielä vuonna 2019, mutta on sittemmin muuttanut kantaansa.

CNN:n haastattelussa Harris sanoi uskovansa ilmastokriisin olevan totta. Hän kuitenkin lisäsi etsivänsä muita keinoja puuttua kyseiseen kriisiin.

HARRIS on muuttanut kantaansa myös maahanmuuttoon liittyen ja kannattaa aiempaa kovempia keinoja Yhdysvaltain etelärajan laittomasti ylittävien ihmisten pysäyttämiseksi.

- Mielestäni kaikkein tärkein ja merkittävin asia poliittisissa näkemyksissäni ja päätöksissäni on se, että arvoni eivät ole muuttuneet, Harris sanoi CNN:n toimittajalle Dana Bashille.

Harris sanoi haastattelussa, ettei hän vaihda Israelin aseistamisen osalta suuntaa suhteessa nykyhallinnon politiikkaan, jos hän voittaa maan presidenttivaalit marraskuussa.

Israel on moukaroinut Gazan kaistaa sen jälkeen, kun äärijärjestö Hamas hyökkäsi Israeliin 7. lokakuuta. Gazan terveysministeriön mukaan Israel on surmannut Gazassa lokakuun alun jälkeen ainakin noin 40 600 ihmistä.

Harris sanoi, ettei hän keskeyttäisi asetoimituksia Israeliin, mutta lisäsi, että taistelut tulisi saada loppumaan ja panttivangit vapautettua.

Demokraattiehdokas painotti uskovansa Israelin oikeuteen puolustaa itseään.

- Ja sillä, miten se sen tekee, on merkitystä. Aivan liian monta viatonta palestiinalaista on tapettu. Meidän on saatava sopimus aikaan, Harris sanoi viitaten aseleponeuvotteluihin.

HARRIS kommentoi presidentinvaalien vastustajaansa Trumpia jo heti haastattelun alkumetreillä. Hän sanoi entisen presidentin jakaneen kansakuntaa kahtia edellisen vuosikymmenen aikana.

Harris kuitenkin arvioi, että ihmiset alkavat nyt olla valmiita kääntämään uuden lehden.

Demokraattiehdokas sanoi, että hän itse voisi nimittää hallitukseensa republikaanin. Kysyttäessä hän kuitenkin sanoi, ettei hänellä ollut ketään tiettyä ihmistä mielessä nimitystä ajatellen.

- Olen viettänyt urani toivottaen eriävät mielipiteet tervetulleiksi. Mielestäni on tärkeää, että kun tehdään tärkeimpiä päätöksiä, pöydässä on ihmisiä, joilla on erilaisia näkemyksiä, erilaisia kokemuksia. Ja luulen, että olisi amerikkalaisten etu, jos hallituksessani olisi republikaanijäsen, Harris sanoi.

KYSEESSÄ on Harrisin ensimmäinen laajempi haastattelu toimittajan kanssa sen jälkeen, kun presidentti Joe Biden jätti presidenttikisan heinäkuussa ja asettui tukemaan Harrisia, joka toimii nykyisessä hallinnossa varapresidenttinä.

Republikaanit ovat kritisoineet Harrisia siitä, ettei tämä ole antanut medioille haastatteluja tai pitänyt lehdistötilaisuuksia presidenttiehdokkaaksi noustuaan. Harris on vastannut vain muutamiin toimittajien kysymyksiin kampanjatilaisuuksien yhteydessä.

Lisäksi Harrisin on syytetty käyttävän Walzia suojanaan CNN:n haastattelussa, sillä hän ei ole vieläkään antanut laajempia haastatteluja yksin.

Harris valitsi Minnesotan kuvernöörinä toimivan Walzin varapresidenttiehdokkaakseen elokuun alkupuolella.