”Kammottavaa” – Yhdysvallat tyrmistyi Venäjän asekokeesta avaruudessa

Yhdysvaltain avaruushallintovirasto Nasan johtaja Bill Nelson tuomitsee Venäjän asekokeen avaruudessa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Nelson sanoi olevansa tyrmistynyt ja kuvasi lausunnossaan kammottavaksi, että Venäjä saattaisi vaaraan ISS-avaruusasemalla olevat yhdysvaltalaiset, venäläiset ja muiden maiden kansalaiset.

Yhdysvaltojen mukaan Venäjä testasi satelliittitorjunta-asetta (ASAT). Satelliittitorjuntaan käytetään muun muassa ohjuksia tai niin kutsuttuja tappajasatelliitteja.

Yhdysvaltojen ulkoministeriön mukaan asekokeen seurauksena Maata kiertävälle radalle päätyi yli 1 500 suurempaa, seurattavissa olevaa avaruusromun kappaletta ja satojatuhansia pienempiä kappaleita.

Yhdysvaltojen mukaan kansainvälisen ISS-avaruusaseman henkilökunta varautui jo jättämään avaruusaseman romun vuoksi. Nasan verkkosivuilla julkaistussa Nelsonin lausunnossa sanotaan, että testin seurauksena asemalla tehtiin hätätoimia turvallisuussyistä. Romun lentorata ei kuitenkaan lopulta osunut avaruusaseman reitille.

”Avaruusromu on välitön huolenaihe.”

Avaruusromun alustavaan luetteloimiseen menee päiviä tai viikkoja, tviittasi Yhdysvaltalaisen huippuyliopisto Harvardin tähtitieteilijä Jonathan McDowell. Hänen mukaansa kestää vuosia, ennen kuin kaikki romu saadaan paikannettua.

Yhdysvaltain puolustusministeriö Pentagonin tiedottaja John Kirby sanoi yhdysvaltalaiskanava CNN:n mukaan toimittajille, että avaruusromu voi olla vaaraksi.

- Avaruusromu on välitön huolenaihe. Ne nyt leijuvat siellä ja voivat aiheuttaa vaaraa myös kansainväliselle avaruusasemalle.

Muutama vuosi sitten yhdysvaltalainen teknologiasivusto Verge kirjoitti, miten pienetkin avaruusromun palaset voivat vaarantaa avaruusaseman turvallisuuden. ISS:ään osuu usein pieniä osia. ISS kiertää Vergen mukaan Maata 17 150 mailin eli noin 27 600 kilometrin tuntinopeudella.

Verge kirjoittaa, että Euroopan avaruusjärjestö Esan mukaan yhden senttimetrin romu voi aiheuttaa kriittisiä vaurioita ja yli 10 senttimetrin kokoinen avaruusromu voisi taas ”hajottaa satelliitin tai avaruusaluksen palasiksi”.

Nasan Nelson sanoo lausunnossaan, että kaikilla valtioilla on velvollisuus edistää turvallista ja kestävää avaruusympäristöä.

”Tämä oli puhtaasti sotilaallinen testi.”

Yhdysvaltain ulkoministeriön edustajan Ned Pricen mukaan Venäjä tuhosi ohjuksella oman satelliittinsa.

Verge kirjoittaa, että ASAT-testejä pidetään usein poliittisina ja niillä on tarkoitus osoittaa valtion kyky tuhota satelliitteja.

- Tämä oli puhtaasti sotilaallinen testi, sapelin kalistelua, eikä sellaista olisi pitänyt tehdä. Yhä useammat avaruusteknologian parissa työskentelevät ihmiset ovat sitä mieltä, että kiertoradalla on jo nyt aivan liikaa romua. Se, että sitä pannaan sinne tahallaan lisää, on anteeksiantamatonta, syytti Harvardin McDowell.

Yhdysvaltain ja Venäjän välit ovat viime aikoina kiristyneet. Yhdysvalloissa ollaan huolissaan muun muassa venäläisjoukkojen sijoittamisesta lähelle Ukrainan rajaa. Yhdysvallat on myös ilmaissut huolensa Valko-Venäjän ja EU-maa Puolan rajatilanteesta.

Puolan mukaan rajalla on noin 3 000-4 000 pääosin Lähi-idän maista saapunutta ihmistä, jotka pyrkivät EU:n alueelle. Valko-Venäjä on usuttanut ihmisiä kohti unionia luodakseen painetta rajalle. Länsimaiden mielestä Valko-Venäjän hallinto toimii tässä Venäjän tuella. Venäjä on kiistänyt syytökset.

Yhdysvallat teki ASAT-testin vuonna 2008.

ASAT-teknologiaa on vain muutamilla mailla. Yhdysvaltojen, Venäjän, Kiinan ja Intian tiedetään tuhonneen omia satelliittejaan.

Intian tehdessä ASAT-testin vuonna 2019 intialainen Business Today avasi, että ASAT-teknologialla voidaan sotatilanteessa käyttää esimerkiksi vihollismaiden viestintä- ja sotilassatelliittien häirintään. Aseilla voidaan myös tuhota vihollismaiden matalalla olevia satelliitteja.

Yhdysvallat teki ASAT-testin vuonna 2008. Tuolloin tuhottiin maan oma satelliitti, joka oli putoamassa kiertoradalta. Yhdysvaltojen mukaan uhkana oli, että satelliitin polttoaine voisi aiheuttaa terveyshaittoja ihmisille.

Maata kiertää tällä hetkellä useita tuhansia satelliitteja, ja tuhansien uusien laukaisua suunnitellaan koko ajan.