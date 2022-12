Kanada kylmentyi ja osa Yhdysvalloista pysähtyi rajuun joulumyrskyyn

Pohjois-Amerikkaa piinaa joulupakkasten aalto: Kanadassa on mitattu -53 celsiusasteen lämpötiloja, ja Yhdysvaltoja kurittaa lisäksi odottamaton lumimyrsky. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Voimakas talvimyrsky on jättänyt yli miljoona kotitaloutta ilman sähköä pakkasen paukkuessa Yhdysvaltain itäosissa ja lumimyrskyn piiskatessa suurten järvien aluetta, kertoo Washington Post.

Yhdysvaltain kansallisen sääpalvelun (NWS) mukaan monin paikoin lämpömittarien elohopea on valahtanut reippaasti nollan alapuolelle. Esimerkiksi Minnesotassa on mitattu miinus 38 celsiusasteen lukemia, ja jopa etelässä Dallasissa Texasissa lämpömittari on näyttänyt miinus 13 celsiusasteen lukemia.

Lisäksi subtrooppisessa Floridan pohjoisosassa on satanut lunta.

Kylmää on ollut myös naapurimaa Kanadan puolella. Maan länsiosassa lämpötila laski perjantain aikana pahimmillaan miinus 53 celsiusasteeseen. Sään ääri-ilmiöihin tottuneessa Kanadassa pelkkä kylmyys ei kuitenkaan pysäytä yhteiskuntaa niin herkästi kuin Yhdysvalloissa.

Lentoliikennettä seuraavan FlightAware-sivuston mukaan Yhdysvalloissa peruttiin perjantaina liki 7000 lentoa. Lisäksi aikataulusta on ollut myöhässä yli 15 400 lentoa.