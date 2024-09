Kanadan pääministeri isännöi maailman progressiivisten johtajien seminaarin – SDP:n Antti Lindtman osallistuu

SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman on kutsuttu Kanadan pääministerin Justin Trudeaun isännöimään maailman progressiivisten johtajien seminaariin puhumaan erityisesti Euroopan turvallisuustilanteesta ja Ukrainan tilanteesta. Demokraatti Demokraatti

Montrealissa vuosittain järjestettävä tapahtuma (Global Progress Action Summit) kokoaa tänä vuonna edistyksellisiä poliittisia johtajia, asiantuntijoita ja strategisteja yli viidestätoista maasta. Keynote-puhujia tänä vuonna ovat Trudeaun lisäksi muun muassa Uuden Seelannin entinen pääministeri Jacinda Ardern, YK:n ilmastolähettiläs Mark Carney sekä Nobelin rauhanpalkinnon voittaja Maria Ressa.

SDP:n tiedotteessa kerrotaan Lindtmanin osallistuvan lauantaina seminaarin päälavalla Washingtonin yliopiston professorin Tarik Ghanin moderoimaan paneelikeskusteluun otsikolla ”Redefining Progressive Foreign Policy: Human Rights, Security, and Solidarity in a More Divided World”.