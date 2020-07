Kanadassa korona iskee nyt erityisesti nuoriin aikuisiin – kolmasosa käynyt sairaalahoidossa

Kanadassa uusia koronatartuntoja on todettu erityisesti alle 39-vuotiailla. Asiasta kertovat maan terveysviranomaiset.

DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kanadan kansanterveysviraston johtava asiantuntija Theresa Tam kertoi, että yli 60 prosenttia viimeaikaisista uusista tartunnoista on todettu alle 39-vuotiailla.

Tam huomautti, että sairastuneista nuorista aikuisista noin kolmasosa oli sairaalahoidossa. Ikäryhmistä eniten tartuntoja on havaittu 20–29-vuotiailla.

– Nuoremmat kanadalaiset eivät ole lyömättömiä, Tam sanoi.

Hän sanoi, että pelkästään vanhukset eivät ole alttiita vakaville terveysongelmille tartunnan saadessaan.

Kanadassa on jatkettu virusrajoitusten höllentämistä. Tam huomauttikin, että kansalaisten tulee olla varovaisia ja kunnioittaa turvavälejä ja hygieniatoimenpiteitä.

– Rokotuksen puuttuessa covid-19:n kanssa eläminen ei ole riskitöntä, Tam sanoi.

Sunnuntaina sadat ihmiset osoittivat Quebecin kaupungissa mieltään suojamaskeja vastaan. Maskien käytöstä on tehty pakollista ranskankielisessä Quebecin provinssissa.

Kanadassa on viime aikoina todettu yli 480 uutta tartuntaa päivittäin.

Noin 37 miljoonan asukkaan maassa on yhdysvaltalaisen Johns Hopkinsin yliopiston seurannan mukaan todettu yli 115 000 koronavirustartuntaa. Virukseen liittyviä kuolemia on tilastoitu yli 8 900.

Väkilukuun suhteutettuna miljoonaa asukasta kohden Kanadassa on kuollut yli 230 ihmistä. Vastaava luku Yhdysvalloissa, jossa on maailmailmanlaajuisesti todettu määrällisesti eniten tartuntoja ja niihin liittyviä kuolemia, on yli 450.

Ruotsissa vastaava luku on yli 560 ja Suomessa noin 60. Luvut selviävät Worldometers-tilastosivustolta, jonka tilastoissa on havaittu ajoittain epäjohdonmukaisuuksia.