Kansa antaa hallitukselle umpisurkean arvosanan: vain 35 prosentin luottamus

– Jokainen kasvukeskus ja sitä ympäröivä maaseutu tarvitsevat kehittyäkseen yritysten, tutkimuksen ja kuntien yhteisymmärrystä. Tästä syystä Stora Enson tekemät suurinvestoinnit Uimaharjulla sekä Itä-Suomen yliopiston laaja-alaistuminen ovat merkityksellisiä koko Pohjois-Karjalan kehitykselle, presidenttiehdokas Tuula Haatainen sanoo.

Haatainen vierailee tänään Joensuussa, Enossa ja Kontiolahdella. Hän on ilahtunut, että Itä-Suomessa on löydetty yhteistyöstä elinvoimaa.

– Olen ilahtunut, että Itä-Suomen yliopistoksi laajentunut sivistyksen ja tutkimuksen kehto on 300 maailman parhaan yliopiston joukossa useilla tieteenaloilla. Samanaikaisesti olen kuitenkin huolissani, että Itä-Suomen yliopiston valtionrahoitusta on vähennetty yli miljoona euroa vuodesta 2017. Koulutuksesta leikkaaminen on kuin kaataisi satoisan hedelmäpuun, jonka on itse istuttanut, opetusministerinäkin toiminut Tuula Haatainen muistuttaa.

Haatainen tutustuu vierailullaan myös Siun sote-malliin.

– Siun sote on hyvä esimerkki kuinka järjestää julkiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut useamman kunnan alueella, ja kuinka ottaa huomioon suunnitteluvaiheessa asukkaiden ja henkilökunnan parannusideat, eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtajana toimiva Haatainen toteaa.

Jokaisella viranomaistaholla ja työyksiköllä on oma paikkansa kokonaisuudessa.

Tuula Haataiselta on kysytty, miksi hän puhuu hyvinvointipalveluista presidentinvaalikampanjassaan. Haataisen mukaan ihmisten turvallisuus koostuu arkisista asioista, kuten työn jatkuvuudesta, lasten hoitopaikoista tai palveluasunnon järjestymisestä ikäihmiselle.

– Olen koulutukseltani myös sairaanhoitaja ja työskennellyt ensiavussa ja leikkaussalissa. Tiedän hyvin, kuinka ison koneiston täytyy toimia kuin rasvattu, kun kriisitilanne on päällä. Jokaisella viranomaistaholla ja työyksiköllä on oma paikkansa kokonaisuudessa.

– Sote-uudistuksen yhteydessä minua on alkanut huolestuttaa, kuinka yksityistämispäätösten jälkeinen viranomaisyhteistyö kriisitilanteissa sujuu ja kuinka sitä koordinoidaan, Haatainen sanoo.

Tuula Haatainen korostaa, että kansalaisten on voitava luottaa viranomaistahoihin, että heitä kuullaan yhdenvertaisesti, ja että he voivat luottaa yhteiskunnan palveluiden toimivuuteen tulevaisuudessakin.