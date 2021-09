Kansainvälinen rikostuomioistuin avaa tutkinnan Filippiinien huumesodasta

Haagissa kansainvälinen rikostuomioistuin ICC avaa tutkinnan Filippiinien huumesodasta. Rikostuomioistuin selvittää, onko sodan aikana syyllistytty rikoksiin ihmisyyttä vastaan. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Tutkinnan kohteena on ajanjakso vuosilta 2011–2019.

Filippiinien huumesota on presidentti Rodrigo Duterten huumeiden käyttäjien ja huumeiden myyjien vastainen kampanja. Ihmisoikeusjärjestöjen mukaan sodassa on kuollut tuhansia ihmisiä, joista moni on ollut köyhiä tai pikkurikollisia.

Ihmisoikeusjärjestö Amnestyn mukaan surmatuiksi on joutunut myös ihmisiä, joilla ei ole ollut tekemistä huumekaupan kanssa. Järjestö onkin kutsunut huumesotaa sodaksi ”köyhiä vastaan”.