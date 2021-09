Kansakunta vaarassa menettää muistinsa

Humanistisen ja yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen pääraaka-aineet koostuvat monipuolisista ja laajoista arkistolähteistä. Suomeen on luotu historian kuluessa korkeatasoinen tutkimusta ja kansalaisia palveleva yksityisarkistojen verkosto. Yksityiset Keskusarkistot ry:n jäsenarkistot ovat vuosikymmenten saatossa keränneet, järjestäneet ja tarjonneet tutkimuksellisesti arvokasta yksityistä asiakirja-aineistoa eri tieteenalojen tutkijoiden, sukututkijoiden, median ja muiden tarvitsijoiden käyttöön. Useita kirjoittajia

Kansan Arkiston, Keskustan ja maaseudun arkiston, Porvarillisen Työn Arkiston, Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkiston, Suomen Urheiluarkiston, Svenska centralarkivetin, Toimihenkilöarkiston, Työväen Arkiston ja Urho Kekkosen arkiston pitkäjänteisen työn tuloksensa arkistojen asiakkailla on mahdollisuus lähestyä Suomen ja lähialueidemme historiaa monien aineistokokonaisuuksien ja näkökulmien kautta. Yksityiset keskusarkistot ovat viime kädessä niitä muistiorganisaatioita, joiden tehtävänä on tallettaa yhteistyössä kansalaisten kanssa sellaistakin tietoa, joka tässä ajassa jää näkymättömäksi tai valtavirran marginaaliin. Tehtävämme ei rajoitu vain menneisyyden tallentamiseen ja nykyhetken tiedontarpeisiin – on myös varauduttava tulevaisuudessa esitettäviin kysymyksiin.

VUONNA 2019 Yksityiset Keskusarkistot ry:n jäsenarkistoissa säilytettiin yli 56 hyllykilometriä arkistoaineistoa ja niihin tehtiin yhteensä 3 756 tutkijakäyntiä ja 3 440 tiedonhakua. Vuonna 2020 valtionapua myönnettiin yksityisille valtionapuarkistoille mukaan lukien Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ja Svenska litteratursällskapet i Finland 5,7 miljoonaa euroa.

Vuonna 2022 arkistojen valtionavustusten arvioidaan laskevan vähintään 10 prosenttia ja ilman kompensaatiota huomattavasti enemmän. Taustalla on sekä veikkausvoittovarojen väheneminen että koronan vaikutukset valtiontalouteen. Leikkaukset kohdistuvat yksinomaan arkistojen henkilöstökuluihin. Tämä tarkoittaa jo ennestään vähien henkilöresurssien karsimista, aukioloaikojen supistamista ja pahimmillaan jopa toiminnan lakkaamista. Valtionavun heikennykset heijastuvat väistämättä kulttuurin- ja historiantutkijoiden, sukututkijoiden, median ja muiden kulttuurihistoriallisia lähdeaineistoja tarvitsevien mahdollisuuksiin hyödyntää aineistoja ja arkistojen asiantuntijapalveluita. Yksityisarkistot eivät ole passiivisia aineistovarastoja, vaan osaavan ja ammattitaitoisen henkilökunnan kautta arkistot ovat keskeinen osa tutkimuksen infrastruktuuria.

Arkistoihin kohdistuvat leikkaukset eivät vahingoita vain kulttuuriperintöorganisaatioita itseään, vaan meitä kaikkia yksityisiä arkistoja tarvitsevia käyttäjiä ja samalla koko yhteiskuntaa. Muistiorganisaatioiden toimintaedellytysten rapauttaminen vaarantaa kansakunnan muistin, itseymmärryksen ja monipuolisen omakuvan.

Me allekirjoittaneet vetoamme päättäjiin Yksityiset Keskusarkistot ry:n jäsenarkistojen toimintaedellytysten turvaamiseksi. Tieteen rahoituksen on oltava kaukokatseista, ennakoitavaa ja turvassa poliittisten suhdanteiden muutoksilta.

Aalto, Seppo

FT, dosentti

Aalto, Sirpa

dosentti

Aaltonen, Jouko

dokumenttielokuvantekijä, tutkija, dosentti

Ahde, Hilkka

lastentarhanopettaja, omaishoitaja

Ahlbäck, Anders

docent, biträdande lektor

Ahlskog, Markus

professori

Ahlsten, Marjo

YTT, lukion historianopettaja

Ahtiainen, Pekka

FT

Ahvenainen, Jorma

professori

Arajärvi, Pentti

professori

Aunola, Sirkka

LitT

Bergholm, Tapio

FT, dosentti

Clerc, Louis

professori

Drufva, Juha

toimittaja-tietokirjailija

Ekberg, Henrik

pol.dr, historiker

Ekholm, Kai

FT, tutkija, tietokirjailija

Elo, Kimmo

dosentti, erikoistutkija

Eloranta, Jari

professori

Endén, Rauno

FM, kustannustoimittaja emeritus

Enäkoski, Timo

Vanhan Äänekosken Kotiseutuyhdistys

Eskola, Seikko

professori emeritus

Flink, Toivo

FT, dosentti

Franck, Michael

dokumentaristi

Gustafsson, Robin

professori

Haapala, Pertti

professori

Haggrén, Heidi

projektikoordinaattori

Hajanti, Helena

taiteen maisteri

Halmesvirta, Anssi

dosentti

Hanka, Heikki

taidehistorian professori

Heikkinen, Reijo

professori, tietokirjailija

Heimo, Anne

professori

Hentilä, Marjaliisa

dosentti

Hentilä, Seppo

professori emeritus

Herlin, Antti

liikemies

Hetemäki, Ilari

päätoimittaja

Hiekkanen, Markus

professori, tietokirjailija

Hietaniemi, Erkki

FM

Hjerppe, Riitta

professori emerita

Hokkanen, Kari

professori

Hollsten, Laura

docent

Horelli, Laura

Meisterschülerin Bildende Kunst

Huhta, Aleksi

tutkijatohtori

Huttula, Tapio

FT, vanhempi neuvonantaja

Häikiö, Martti

professori, historiantutkija

Häkämies, Kari

kirjailija

Hölttä, Kalevi

OTT, dosentti

Ikäheimo, Seppo

professori

Ilvonen, Thomas

lääketieteen lisensiaatti

Isohookana-Asunmaa, Tytti

VTT

Itkonen, Hannu

professori

Jalagin, Seija

FT, dosentti, yliopistonlehtori

Jauhiainen, Jyrki

asiamies, Väinö Tannerin säätiö

Jokinen, Jyrki

KT, VTT

Jokinen, Saana-Maria

tietokirjailija

Juntunen, Alpo

professori emeritus, dosentti

Junila, Marianne

FT, dosentti

Jäppinen, Jouni

FM

Kalleinen, Kristiina

dosentti

Kallioinen, Mika

yliopistolehtori

Kanervo, Pirkko

FT

Kanerva, Juha

toimittaja, tietokirjailija

Kangaspuro, Markku

Aleksanteri-instituutin johtaja

Kanto, Anneli

kirjailija, YTM

Karimäki, Jenni

VTT

Karonen, Petri

professori

Karppinen, Vesa

historian väitöskirjatutkija

Katajisto, Kati

FT

Kauhanen, Jouni

dosentti

Kaukiainen, Yrjö

professori emeritus

Kekkonen, Jukka

professori

Keskisarja, Teemu

dosentti, historioitsija

Kettunen, Pauli

professori emeritus

Kevin, Torbjörn

pol.mag.

Kinnunen, Tiina

professori

Kivinen, Jussi

FT, hovioikeuden presidentti

Kivistö, Kalevi

ministeri

Koivisto, Kaisa

FT

Koivu, Matti Johannes

muusikko, historioitsija

Koivunen, Anu

professori

Koivunen, Leila

professori

Koivunen, Pia

FT, yliopistonlehtori

Kokko, Timo

EKL:n toiminnanjohtaja

Kokkonen, Jouko

FT, toimituspäällikkö

Korppi-Tommola, Aura

professori, historiantutkija

Kortelainen, Anna

FT, kirjailija

Korteniemi, Savu E.

kuvataiteilija ja vapaa kirjoittaja

Korvajärvi, Päivi

professori emerita

Kotimaa, Timo

varatuomari

Krekola, Joni

VTT, dosentti, tutkija

Kuisma, Markku

professori emeritus

Kujala, Antti

FT, dosentti

Kuorelahti, Elina

FT, tutkijatohtori

Kuukkanen, Jouni-Matti

professori

Kuusanmäki, Jussi

FL

Kuusi, Hanna

dosentti, yliopistonlehtori

Kyyrö, Jere

yliopisto-opettaja

Kähkönen, Sirpa

kirjailija

Kälviäinen, Mirja

FT, dosentti

Kääriäinen, Seppo

ministeri

Lackman, Matti

professori

Lahtinen, Anu

apulaisprofessori

Lahtinen, Esa

arkistonjohtaja emeritus

Lalu, Liisa

FM, väitöskirjatutkija

Lamberg, Juha-Antti

professori

Lehtinen, Lasse

puheenjohtaja, Väinö Tannerin säätiö

Lehtonen, Sami

puheenjohtaja, Suomen Sukuhistoriallinen Yhdistys

Leikola, Juhani

professori

Leino-Kaukiainen, Pirkko

dosentti

Lemmetty, Markku

OTK, lakimies

Leppänen, Veli-Pekka

VTT, tutkija, toimittaja

Leskelä-Kärki, Maarit

dosentti, yliopistonlehtori, Suomen Historiallisen Seuran puheenjohtaja

Levä, Ilkka

FT, dosentti

Lievonen, Mikko

FT, tutkija, Kalevi Sorsa säätiön toiminnanjohtaja

Liksom, Rosa

kirjailija, kuvataiteilija

Lindholm, Sture

FM, historianopettaja, kirjailija, tohtorikoulutettava

Lintunen, Tiina

VTT, yliopistonlehtori

Louekoski, Matti

ministeri

Lundén, Ari-Pekka

asiamies, Palkansaajien koulutussäätiö

Luukkanen, Tarja-Liisa

TT, FT, dosentti

Lähteenmäki, Maria

professori

Löfström, Jan

apulaisprofessori

Lönnfors, Sanna

tietokirjailija

Lönnqvist, Bo

professori emeritus

Mahlamäki, Tiina

dosentti, yliopistonlehtori

Mainio, Aleksi

FT, historiantutkija

Manninen, Ohto

professori emeritus

Markkola, Pirjo

professori

Mattila, Markku

dosentti (TAU), erikoistutkija

Meinander, Henrik

professori

Michelsen, Karl-Erik

professori

Mikkilä, Timo

FT

Mikkonen, Simo

dosentti

Muuri, Jouko

Työväen Sivistysliiton pääsihteeri

Myllyniemi, Satumaarit

FM, tohtorikoulutettava

Mäkelä-Alitalo, Anneli

FT, dosentti

Määttä, Vesa

FT, historiantutkija

Niemi, Mari K.

dosentti, tutkimusjohtaja

Nieminen, Teemu

teol. kand.

Niinimäki, Jukka

FM

Niinistö, Jussi

FT, dosentti

Niiranen, Pekka

TT, dosentti, toimittaja

Nikula, Riitta

professori emerita

Nordenstreng, Kaarle

professori emeritus

Nummela, Ilkka

professori

Numminen, Jaakko

ministeri

Nykänen, Panu

FT, dosentti

Ojala, Jari

professori

Olsson, Pia

yliopiston lehtori, dosentti

Orrman, Eljas

arkistoneuvos emeritus, professori

Outinen, Sami

vieraileva tutkija

Paakkinen, Reetta

toimittaja ja tietokirjailija

Paavilainen, Marko

FT, dosentti

Pakkanen, Esko

metsänhoitaja

Palanterä, Jaana

Suomen Työväen Musiikkiliiton puheenjohtaja, kustannuspäällikkö

Paloheimo, Heikki

professori emeritus

Palosaari, Airi

Työväen Akatemian rehtori

Parpola, Antti

VTT, vanhempi asiantuntija

Pellinen, Sulevi

tietokirjailija

Peltonen, Matti

professori emeritus

Peltonen, Ulla-Maija

dosentti, tietokirjailija

Pesu, Jukka

VTT, tutkija

Pietiläinen, Terhi

museonjohtaja

Pietiäinen, Jukka-Pekka

dosentti

Pleiss, Detlev

doctor

Pohjola, Marja

sektorijohtaja emerita

Pohjola, Raimo

arkistoneuvos emeritus

Puhakka, Sirpa

toimittaja, tietokirjailija

Puntanen, Pia

asiamies, Sodan ja rauhan keskus Muisti

Puro, Laura

VTM, tutkimuspäällikkö

Puumala, Ensio

FM

Pyhälä, Mikko

suurlähettiläs emeritus, tietokirjailija

Rantala, Jukka

professori

Rautkallio, Hannu

dosentti

Reenkola, Kaarina

FT

Remes, Matti

FM, rehtori emeritus

Rentola, Kimmo

professori

Reuna, Risto

VTT, historiantutkija

Riihimäki, Paula

event manager

Rislakki, Jukka

toimittaja, tietokirjailija

Roiko-Jokela, Heikki

FT, dosentti, yliopistotutkija

Roselius, Aapo

FD

Ruismäki, Liisa

FM, kotiseutuneuvos

Ruotsala, Helena

FT, professori

Rusi, Alpo

VTT, suurlähettiläs emeritus

Ruusunen, Aimo

FT

Räsänen, Marika

dosentti

Saarela, Tauno

dosentti

Saaritsa, Sakari

apulaisprofessori, akatemiatutkija

Sahari, Aaro

FT, tutkija

Salmi, Pentti

toimittaja emeritus

Sandberg, Timo

kirjailija

Sarlin, Christer

urheilutoimittaja, tietokirjailija

Savolainen, Ulla

muistitietotutkijoiden verkoston puheenjohtaja, yliopistotutkija, dosentti

Schering, Tuomo

tutkija

Seppälä, Mikko-Olavi

dosentti

Sergejeff, Andrei

tietokirjailija

Sevillano, Annaleena

TM, hum. kand., väitöskirjatutkija

Sevon, Cay

VTT

Siltala, Aleksi

kustantaja

Siltala, Juha

professori

Siltala, Sakari

FT, historiantutkija

Silvennoinen, Oula

FT

Soikkanen, Timo

professori emeritus

Sorsa, Irene

suomentaja

Sorvari, Eija

Miina Sillanpään Säätiön toimitusjohtaja

Sotejeff-Wilson, Kate

kääntäjä, PhD

Strang, Johan E.

FT, dosentti

Suhonen, Ville

elokuvaohjaaja, dokumentaristi, kirjailija

Sundqvist, Ulf

VTM, entinen SDP:n puheenjohtaja

Suodenjoki, Sami

yliopistotutkija

Suomi, Juhani

VTT, ulkoasiainneuvos, historioitsija

Taavetti, Riikka

VTT, yliopistonlehtori

Taipale, Ilkka

dosentti

Taipale, Vappu

professori

Talonen, Jouko

professori emeritus

Tamminen, Seppo

FM, tutkija

Tarkiainen, Kari

professori, valtionarkistonhoitaja emeritus

Teerijoki, Ilkka

dosentti

Tervo, Jari

kirjailija

Tiitta, Allan

FT, dosentti

Tikka, Marko

dosentti, Suomen Äänitearkisto ry:n puheenjohtaja

Tuikka, Timo J.

FT, historioitsija, tietokirjailija, toimittaja

Tuomioja, Erkki

VTT, dosentti

Tuomisto, Tero

kotiseutuveuvos

Tuovinen, Timo ”Tipi”

”musiikin sekakäyttäjä”

Turtola, Martti

professori emeritus

Ukkola, Inka

FM, AmO, kulttuurisihteeri

Urpilainen, Kari

entinen kansanedustaja, valtiopäiväneuvos

Vahtola, Jouko

professori emeritus

Vainio-Korhonen, Kirsi

professori

Vares, Vesa

professori

Vasara, Erkki

VTT, dosentti

Venho, Johanna

kirjailija, runoilija

Vesikansa, Jyrki

toimittaja, tietokirjailija

Vihavainen, Timo

professori emeritus

Vilkuna, Kustaa

professori

Virkkunen, Janne

päätoimittaja emeritus

Virtanen, Rauli

tietokirjailija, toimittaja

Virtapohja, Kalle

FT, tietokirjailija, toimittaja

Vuorenrinne, Antti

FM, päätoimittaja (eläkkeellä)

Vuori, Timo

TT

Välimäki, Reima

FT, dosentti

Wallin, Stefan

FM

Weiss, Holger

professor

Westerlund, Lars

professori emeritus

Wickström, Mats

docent

Wickström, Mika

kirjailija

Wuokko, Maiju

FT, yliopisto-opettaja

Ylipiessa, Matti

FM, kustantaja

Zetterberg, Seppo

FT, professori emeritus

Åberg, Veijo

FM, vanhempi asiantuntija