Kansalaisaloite kissojen vapaana pitämisen kieltämisestä eduskuntaan – Anna Kontula kertoo nyt, miksi ei kannata aloitetta

Kansalaisaloite kissojen vapaana pitämisen kieltämisestä etenee eduskunnan käsittelyyn, kun se keräsi eilen 50 000 allekirjoitusta. Johannes Ijäs Demokraatti

Aloitteessa ehdotetaan, että kissojen kytkemättömänä pidosta omistajan oman pihan tai tontin ulkopuolella sekä taajamassa mukaan lukien omistajan tontilla tai pihalla tulisi rangaista.

Demokraatti kysyi itsekin kissoja omistavalta kansanedustaja Anna Kontulalta (vas.), miten hän suhtautuu kansalaisaloitteeseen. Aloitteen muodossa hän ei sitä kannata.

Kontula sanoo alkuun, että on aivan selvää, että on tilanteita, joissa kissojen ulkoilua on rajoitettava.

– Sellaisia tilanteita voi syntyä biodiversiteettisyistä – on sellaisia alueita, joilla kissat eivät voi liikkua vapaana – ja sitten tietysti kissojen turvallisuudesta käsin. Mutta samanaikaisesti on muistettava, että tutkimusten valossa vapaana ulkoilun kielto on merkittävä hyvinvointiriski kissoille. Me tiedämme, että se lisää kissojen stressiä merkittävästi. On myös viitteitä, että se kasvattaa eräiden fyysisten sairauksien todennäköisyyttä, jos kissa on sisällä tai pääsee ulkoilemaan vain valvotusti.

KONTULA korostaa, että ei ole vain kahta vaihtoehtoa eli että kissat ovat pelkästään kiinni tai pelkästään vapaana.

– Siihen väliin mahtuu monta erilaista säätelytapaa, joilla voidaan myös pienentää riskejä esimerkiksi siihen, että kissat häiritsevät muuta luontoa.

Kontula näkee, että optimoitaessa ympäristö- ja kissojen hyvinvoinnin näkökulmaa, ainoa järkevä tapa rakentaa lainsäädäntö on toteuttaa se paikallisesti, mahdollisesti kunnallisella lainsäädännöllä. Lisäksi pitää olla riittävä tutkimusresurssi, jolla otetaan olosuhteista selvää ennen sääntelyn kohdistamista.

– Erikseen vielä muistuttaisin siitä, että merkittävä osa kissojen rasituksesta biodiversiteetille tulee kodittomista kissoista, joita meillä on arvioiden mukaan 20 000 tai enemmän. Suomen oloissa tämä on erittäin iso ongelma, koska kissat selviävät huonosti Suomen talvista ja kissat voivat usein huonosti Suomen oloissa. Suomessa ei voi kissa olla koditon ja voida hyvin. Sen takia on tärkeää, että tähän puututaan ensin.

Voiko sanoa, että et kannata kansalaisaloitetta?

– En kannata, en missään tapauksessa siinä muodossa, koska minä olen varma siitä, että sekä kissojen että muiden eläinten etu voidaan toteuttaa paremmin toisenlaisella sääntelyllä. Mutta edelleen olen sitä mieltä, että kodittomien kissojen kysymys on se matalalla roikkuva hedelmä, joka pitäisi ratkaista ensin. Meillähän oli kansalaisaloite kissakriisistä joitakin vuosia sitten, siinä esitettiin varteenotettavia keinoja sen hallintaan.

KONTULA toteaa, että kissat ovat hänelle henkilökohtainen asia.

– Itselläni on rakkaita perheenjäseniä, jotka kuuluvat kissoihin, kissalajiin.

Kontulalla on kaksi kissaa.

– Ne ovat bengaleita eli kissoja, jotka vaativat hyvin paljon virikkeitä ja liikuntaa. Sen takia ulkoilukysymys on vaatinut meillä erityisen paljon pohdintaa. Meillä kissat ulkoilevat eri tavalla riippuen siitä, missä ympäristössä kulloinkin ollaan.

Kontula on myös kirjoittanut hiljattain kirjan, jossa hän käytti kissakysymystä esimerkkinä siitä, miten poliittinen argumentaatio pitäisi rakentaa. Kirjan nimi on Kadonneen järjen metsästys (Into, 2024) ja kissoja käsittelevä pohdinta on vain pieni osa kirjaa.

– Siinä yhteydessä kävin läpi kaiken alaan liittyvän kansainvälisen tutkimuksen, joka on julkaistu englanniksi tai suomeksi.

– Sitä ei ehkä Suomessa oivalleta, että keskustelu ei ole suomalainen vaan kansainvälinen. Tästä on myös paljon kansainvälisiä ratkaisuesimerkkejä. Ehkä kaikkein pisimmällä asian suhteen on Australia, jossa on toteutettu erilaisia rajoituksia (kissojen ulkoilulle) jo pitkään.

– Australiassa rajoitukset on usein toteutettu juurikin paikallisesti. Siellä voi olla suurtakin vaihtelua alueiden välillä. On pyritty käyttämään erilaisia välimuotoja kuten aitoja ja erilaisia ulkoiluaikoja kissoille, jotta kellonaikoihin, jolloin tietty eläimistö on aktiivinen, kissat olisivat sisällä ja toisinpäin. Se, että tämä nähtäisiin vain mustavalkoisena kahden eri vaihtoehdon välisenä kamppailuna on huonoa politiikkaa.

Aamupäiväisen Demokraatin haastattelun jälkeen Kontula on päivittänyt kansalaisaloitteesta viestipalvelu X:ssä.

– Kansalaisaloite kissojen ulkoilun merkittävästä rajoittamisesta etenee eduskuntaan. En kannata. Vaihtoehto: laki, joka optimoi kissojen hyvinvointi- ja biodiversiteettinäkökulman, hän sanoo ja jakaa videon, jossa hän kertoo näkemyksiään siitä, miten kissojen ulkoilusta pitäisi säätää.

Juttuun täydennetty Kontulan X-päivitys klo 18.26.