Kansalaisjärjestö: Ukrainan sotaa vastustavia mielenosoittajia on otettu kiinni yli 30 kaupungissa ympäri Venäjää

Venäjällä on otettu tänään kiinni yli 1 100 ihmistä ympäri maata järjestetyissä Venäjän sotaa Ukrainassa vastustavissa mielenosoituksissa. Asiasta kertoo kansalaisjärjestö OVD-info. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Sivuston mukaan Suomen aikaa ennen puolta kahta päivällä kiinniottoja oli tehty kaikkiaan 35 kaupungissa ympäri maata.

Venäjä hyökkäsi Ukrainaan viikko sitten torstaina. Tuon jälkeen Venäjällä on otettu kiinni yhteensä jo liki 9 500 mielenosoittajaa.

Ukrainan sotaa vastustavia mielenilmauksia on järjestetty ympäri maailmaa ja Suomessakin on osoitettu mieltä hyökkäyksen jälkeen. Helsingissä mielenosoituksia on ollut muun muassa eilen ja tänään.