Kansanedustaja: Hullua ettei kalakukkoa saa lounasedulla – tule apuun, hallitus

SDP:n kansanedustaja Timo Suhonen vetoaa hallitukseen lounas- ja virkistysedun käytön laajentamiseksi. Hänen mielestään työelämän laatu paranisi, jos työnantajan tarjoamalla edulla saisi ostaa mieleisiään eväitä ja vaikka saunapalveluita.

Verottajan nykyisen tulkinnan mukaan lounasetu ei kelpaa enää tiettyjen kaupan valmisruokien tai paistopisteleivonnaisten maksamiseen.

– Onhan se hullua, että jos lähdet iltavuoroon, voi lähikaupan lämminruokatiski olla jo suljettu, jos sellaista edes pikkukaupassa on, ja et voi ostaa lounasedulla vaikkapa paikallisen tuottajan maukasta kalakukkoa evääksi, Suhonen hämmästelee tiedotteessaan.

Ateriaesimerkin valinta selittynee sillä, että Suhonen on kotoisin Pohjois-Savosta.

MYÖS VIRIKESETELIEN turhankin summittaisilta tuntuvat rajoitukset pännivät kansanedustajaa.

– Sitten kun duunari tulee töistä ja haluaisi mennä avantouinnille ja saunomaan, on verottaja linjannut, että saunominen ei kuulu virkistysedun piiriin, vaikka avantouinnilla ja saunalla on tutkitusti erinomaisia terveysvaikutuksia ja suomalainen saunaperinne on valittu Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon, Suhonen luettelee.

Kansanedustaja kehaisee hallituksen taannoista päätöstä laajentaa virkistysedun kelpoisuutta tänä vuonna muun muassa kalastus- ja metsästyslupapalveluihin.

– Tämmöistä politiikkaa toivon lisää Orpon hallitukselta, Suhonen kannustaa.

Hän patistaakin hallitusta jatkamaan norminpurkulinjaa. Suhonen sanoo uskovansa, että lounas- ja virkistysedun turhien rajoitusten poistaminen olisi perusteltua esimerkiksi talouskasvun ja inhimillisemmän työelämän nimissä.