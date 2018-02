Kansanedustaja huolestui: ”Ranskalainen tuomioistuin kyseenalaistaa Suomen ihmisoikeusvelvoitteiden noudattamisen”

Kansanedustaja Ville Niinistö (vihr.) on jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen liittyen Ranskan ratkaisuun olla palauttamatta irakilaista turvapaikanhakijaa Suomeen. Ranskalainen tuomioistuin on päätöksessään kyseenalaistanut sen, että Suomi noudattaisi palautuskieltoa.

Niinistö on huolissaan, ettei ehdoton palautuskielto toteudu hallituksen turvapaikkapolitiikassa. Kansallisessa lainsäädännössä ja kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa vahvistetun ehdottoman palautuskiellon mukaan ketään ei saa käännyttää tai palauttaa alueelle, jolla hän voi joutua kuolemanrangaistuksen, kidutuksen, vainon tai muun ihmisarvoa loukkaavan kohtelun kohteeksi.

– Palautuskielto on demokraattisen yhteiskunnan keskeisiä arvoja. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on useissa ratkaisuissaan vahvistanut, ettei palautuskiellosta poikkeaminen ole mahdollista. Ihmistä ei saa palauttaa hengenvaaraan.

”Minun Suomeni ei ole maa, jonka epäillään lähettävän ihmisiä hengenvaaraan.”

– Suomen hallituksen on arvioitava uudestaan linjansa, joka on nöyryyttävällä tavalla tullut nyt myös toisen EU-maan tuomioistuimen kyseenalaistamaksi. Minun Suomeni ei ole maa, jonka epäillään lähettävän ihmisiä hengenvaaraan, Niinistö sanoo.

Ranskalaisen tuomioistuimen päätös on merkittävä, sillä jäsenvaltiot ovat tunnetusti vastahakoisia poikkeamaan ensimmäisen maan periaatteesta. Ranskalaisen tuomioistuimen päätös kohdistuu Niinistön mukaan Suomen koko turvapaikkajärjestelmään ja kyseenalaistaa sen, noudattaako Suomi ihmisoikeusvelvoitteitaan.

– Hallitus ei voi sivuuttaa tätä kiusallista ratkaisua yksittäistapauksena. Hallituksen on arvioitava nyt uudestaan koko turvapaikkapolitiikkansa linja. Hallituksen on varmistettava se, että Suomi ei lähetä ihmisiä hengenvaaraan. Erityisesti Irakiin ja Afganistaniin tehtävät pakkopalautukset ja tiukka linja päätöksissä vaarantavat ihmisten oikeusturvaa. Siksi hallituksen velvollisuus on arvioida sekä lakien että niiden soveltamisen käytännöt uudestaan, jotta ihmisoikeuksia kunnioitetaan, Niinistö korostaa.