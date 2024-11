Kansanedustaja kauhistui uusista suunnitelmista: “Varkaus on putoamassa täysin julkisten palveluiden ääreltä”

Tuomioistuinvirasto esittää oikeusministeriölle kolmen käräjäoikeuden istuntopaikan lakkauttamista osana tuomioistuinlaitokseen kohdistuvia määrärahaleikkauksia. Demokraatti Demokraatti

Lakkautettaviksi ehdotetaan Varkauden, Nurmeksen ja Pietarsaaren istuntopaikkoja.

SDP:n kansanedustaja, varkautelainen Timo Suhonen ärähtää tiedotteessaan. Hänen mukaansa Varkaus on putoamassa täysin julkisten palveluiden ääreltä.

– Varkaudesta on lopetettu aiemmin verotoimiston palvelut ja myös Ulosottoviraston lakkauttaminen on ollut suunnitelmissa esillä. Nyt Tuomioistuinvirasto on lakkauttamassa Varkauden käräjäoikeuden.

– Hallitus on myös päättämässä merkittävästä sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä peruspalvelujen heikentämisestä Varkaudessa esittäessään Varkauden sairaalan ympärivuorokautisen päivystyksen lakkauttamista, Suhonen sanoo.

Suhonen muistuttaa, että Varkaus on Keski-Savon keskuskaupunki, jonka julkisia peruspalveluja käyttää alueella noin 50 000 ihmistä.