Politiikka
18.6.2026 06:59 ・ Päivitetty: 18.6.2026 07:21
Kansanedustaja: Kokoomuksen naiskato ei korjaudu pirtsakalla viestinnällä
Kansanedustaja Helena Marttilan (sd) mielestä naisten kannalta kokoomuksen pääministerikauden saavutukset jäävät pahasti miinuksen puolelle, ja tämän takia puolue menettää koko ajan kannatustaan nimenomaan naisten parissa.
Demarinaisten puheenjohtajan mielestä kokoomuksen ei oikeastaan tarvitsisi ihmetellä, miksi äänestäjänaiset ovat alkaneet kaikota muihin puolueisiin.
– Ehkä kokoomuksen naiskannatuksen kato johtuu yksinkertaisesti siitä, että hallituskausi on paljastanut poikkeuksellisen räikeästi ristiriidan puheiden ja tekojen välillä, Marttila arvelee tiedotteessaan.
Puolue tietää itsekin, että hallituksen työelämäuudistukset kuten irtisanomissuojan heikentäminen iskevät kipeimmin naisvaltaisille aloille.
Hyvinvointialueilla palveluiden karsinta – ja liike-elämän vaikuttajien ehdotukset muun muassa vanhusten hoidon siirtämisestä perheiden vastuulle – vaikuttavat suoraan naisten arkeen.
Uusimmat aikeet sotejärjestöjen leikkauksista osuvat nekin järjestötyötä tekeviin naisiin sekä moniin tyttöjen tasa-arvoa edistäviin toimijoihin.
Sen sijaan etenkin hyvin toimeentulevia miehiä puolueen linja miellyttää kovasti.
VASTINEEKSI kokoomus on piristänyt viestintäänsä uudella ilmeellä: puheenjohtaja poseeraa ralliauton kanssa ja puoluekokouksen esiintyjät rokkaavat puhujalavalla.
– On naisten suurta vähättelyä ajatella, että arjen todellisuus korjautuisi pirtsakalla viestinnällä, Marttila arvelee.
Hän kiittelee kuitenkin, että myös edistysaskelia on hallituskaudella nähty. Hallitus on hänen mielestään tehnyt aitoja parannuksia muun muassa lähisuhdeväkivallan sovitteluun ja tyttöjen sukuelinten silpomisen kitkemiseen.
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