Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

18.6.2026 06:59 ・ Päivitetty: 18.6.2026 07:21

Kansanedustaja: Kokoomuksen naiskato ei korjaudu pirtsakalla viestinnällä

Kokoomus / Henri Korpi
Kokoomusjohto esitteli uutta Vapaus onnistua -mainosautoaan 10. kesäkuuta.

Kansanedustaja Helena Marttilan (sd) mielestä naisten kannalta kokoomuksen pääministerikauden saavutukset jäävät pahasti miinuksen puolelle, ja tämän takia puolue menettää koko ajan kannatustaan nimenomaan naisten parissa.

Demokraatti

Demokraatti

Demarinaisten puheenjohtajan mielestä kokoomuksen ei oikeastaan tarvitsisi ihmetellä, miksi äänestäjänaiset ovat alkaneet kaikota muihin puolueisiin.

– Ehkä kokoomuksen naiskannatuksen kato johtuu yksinkertaisesti siitä, että hallituskausi on paljastanut poikkeuksellisen räikeästi ristiriidan puheiden ja tekojen välillä, Marttila arvelee tiedotteessaan.

Puolue tietää itsekin, että hallituksen työelämäuudistukset kuten irtisanomissuojan heikentäminen iskevät kipeimmin naisvaltaisille aloille.

Hyvinvointialueilla palveluiden karsinta – ja liike-elämän vaikuttajien ehdotukset muun muassa vanhusten hoidon siirtämisestä perheiden vastuulle – vaikuttavat suoraan naisten arkeen.

Uusimmat aikeet sotejärjestöjen leikkauksista osuvat nekin järjestötyötä tekeviin naisiin sekä moniin tyttöjen tasa-arvoa edistäviin toimijoihin.

Sen sijaan etenkin hyvin toimeentulevia miehiä puolueen linja miellyttää kovasti.

VASTINEEKSI kokoomus on piristänyt viestintäänsä uudella ilmeellä: puheenjohtaja poseeraa ralliauton kanssa ja puoluekokouksen esiintyjät rokkaavat puhujalavalla.

– On naisten suurta vähättelyä ajatella, että arjen todellisuus korjautuisi pirtsakalla viestinnällä, Marttila arvelee.

Hän kiittelee kuitenkin, että myös edistysaskelia on hallituskaudella nähty. Hallitus on hänen mielestään tehnyt aitoja parannuksia muun muassa lähisuhdeväkivallan sovitteluun ja tyttöjen sukuelinten silpomisen kitkemiseen.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Eeva Lennon

Ulkomaat
18.6.2026
Eeva Lennonin analyysi: Britannian pääministeri saa pian kenkää, jos talous sakkaa eikä supliikki toimi
Lue lisää

Minna Tawast

Teatteri ja Tanssi
18.6.2026
Arvio: Missä kuljimme ja mikä meitä sinne kuljetti – Ryhmäteatterin näytelmä muistuttaa, että historia on meissä nyt elävissä
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU