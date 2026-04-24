24.4.2026 12:34 ・ Päivitetty: 24.4.2026 12:38

Kansanedustaja: Kokoomus vastuuttaa virheistään oppositiota – ”Leikkaukset ovat pöyristyttäviä”

Jukka-Pekka Flander
Saku Nikkanen (sd.).

Pääministeripuolue kokoomus vierittää vastuuta vahingollisista päätöksistään oppositiolle, toteaa SDP:n kansanedustaja Saku Nikkanen.

Hän kommentoi järjestöavustusten leikkauksista käynnistynyttä keskustelua. Suomalaisten arjen palveluita heikennetään Nikkasen mukaan kokoomuksen johdolla ennen näkemättömällä tavalla.

– On valitettava tosiasia, että järjestöt joutuvat rahoituksellaan ottamaan osaa valtion talouden tasapainottamiseen. Siitä huolimatta SDP on jokaisessa omassa vaihtoehtobudjetissaan esittänyt järjestöille suurempaa rahoitusta kuin mitä hallitus, Nikkanen muistuttaa.

KOKOOMUKSEN ja perussuomalaisten riveistä on syytetty SDP:tä ja ryhmäpuheenjohtaja Tytti Tuppuraista väärän tiedon levittämisestä. Tuppurainen osallistui hallituksen kehysriihen aikaan Talentian mielenilmaukseen, jossa vaadittiin loppua järjestöleikkauksille.

Perussuomalaisten kansanedustaja Joakim Vigelius toteaa tiedotteessaan SDP:n hyväksyneen vaihtoehtobudjetissaan suurimman osan järjestöleikkauksista. Hallitus on vähentänyt järjestötukia vuosina 2024-2026 110 miljoonalla eurolla.

– SDP ei ole missään vaiheessa hyväksynyt leikkauksia näiden sote-järjestöjen työhön. Me vastustamme niitä ja kaikissa vaihtoehtobudjeteissamme on osoitettu, miten sopeutus voidaan tehdä oikeudenmukaisemmin, Tuppurainen sanoi Iltalehdelle tiistaina.

Helsingin Sanomille Tuppurainen selventää SDP esittäneen vaihtoehtobudjetissaan järjestöille pienempiä leikkauksia kuin Orpon hallitus.

SDP esitti omassa vaihtoehdossaan vuodelle 2026 järjestöille rahaa 10 miljoonaa euroa hallitusta enemmän. Leikkauksen kooksi olisi tällöin jäänyt runsaat 60 miljoonaa euroa.

Vuodelle 2025 SDP esitti järjestöille 32 miljoonaa hallitusta enemmän. Vuodelle 2024 esitettiin, että avustussäästöt pitäisi tehdä kokonaisuudistuksen kautta eikä painotetusti sote-järjestöille.

SDP ei Nikkasen mukaan hyväksy hallituksen järjestöleikkauksia.

– Erityisesti nämä tuoreimmat, poliittisin perustein tehdyt leikkaukset ovat pöyristyttäviä, mutta niin vain kokoomus nämäkin kehysriihessä kuittasi. Vaihtoehtoja olisi ollut, mutta hallitus teki kylmien, arjesta vieraantuneiden arvojensa mukaisen päätöksen.

– Järjestöt ovat jo kantaneet suuren taakan, vieläkö heiltä vaaditaan lisää? Eikö todellakaan mistään muualta olisi voinut säästää, Nikkanen kysyy ja muistuttaa tehottomaksi kutsumastaan liki miljardin suuruisesta yhteisöveroalennuksesta.

Yhteisövero alenee vuoden 2027 alussa 18 prosenttiin. Alennuksen on arvioitu maksavan noin 830 miljoonaa euroa.

