Kansanedustaja mielenosoituksen halveksijoille – ”Suomessa on eliittiä, joka on korottanut itsensä muiden yläpuolelle”

Kansanedustaja Maarit Feldt-Ranta (sd.) pitää #ääni työttömälle -mielenilmausta halveksineita julkisia puheenvuoroja erittäin mauttomina.

Feldt-Ranta muistuttaa, että Suomi on eurooppalainen oikeusvaltio, jossa kansalaisilla on oikeus poliittisiin mielenosoituksiin.

– Yli 140 000 kansalaista on allekirjoittanut tämän asian tiimoilta kansalaisaloitteen. Jos sen tiimoilta ei saisi kokoontua yhteen ilman, että sitä halveksutaan, se kertoo siitä, että Suomessa on eliittiä, joka on korottanut itsensä muiden yläpuolelle, Feldt-Ranta sanoo.

Talouskasvun ja paranevan työllisyyden Suomessa kuritetaan Feldt-Rannan mukaan kaikkein heikompiosaisia.

”Meidän voimamme eivät eduskunnassa riittäneet, joten tarvittiin tällainen.”

– Täällä on kuultu mitä leikkaukset tarkoittavat käytännössä. Yksi työtön tuossa juuri totesi videolla, ettei muualta voi enää menoja vähentää kuin ruuasta. Se on surullinen tarina. Tämä tapahtuma osoittaa sen, että laaja osa suomalaisista ei hyväksy tällaista politiikkaa.

Feldt-Rannan seurassa mielenilmauksessa oli myös kansanedustaja Sirpa Paatero (sd.), jonka mukaan hallitus on halunnut edistää aktiivimalliaan mahdollisimman vähäisellä keskustelulla. Paatero torjui näkemyksen, että mielenilmauksen taustalla olisi opposition pyrkimys nostaa gallupkannatusta.

– Tässä ovat olleet järjestäjinä samat voimat, jotka ovat kansalaisaloitteen takana. Me tuemme tätä ja olemme asiasta samaa mieltä, mutta meidän voimamme eivät eduskunnassa riittäneet, joten tarvittiin tällainen, Paatero sanoo.