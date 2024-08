Kansanedustaja patistaa hallitusta kiireellisiin toimiin: HUSin yt-neuvotteluista pitäisi kaikkien hälytyskellojen soida

Kansanedustaja Johan Kvarnström (sd.) pitää tervetulleena kriittistä ja pitkäjänteistä keskustelua Uudenmaan terveydenhuollon erillisratkaisusta. Hän painottaa samalla kiireellisten ratkaisujen tarvetta. Demokraatti Demokraatti

Kvarnströmin mukaan tarvitaan kiireellisiä ratkaisuja, joita sosialidemokraatit ovat tuoneet esille, mutta joita Orpon hallitus on ”itsepintaisesti kieltäytynyt ottamasta käyttöön”.

– Organisaatiojärjestelmillä on ajan mittaan suuri merkitys, mutta ongelmana on pohjimmiltaan se, että terveydenhuoltoala on alirahoitettu ja hallitus kieltäytyy myöntämästä hyvinvointialueille lisäaikaa, Kvarnström sanoo tiedotteessa.

Hän muistuttaa, että SDP on esittänyt hyvinvointialueille yhden tai kahden vuoden lisäaikaa sopeutusten tekemiseen ja että osa tulevien vuosien rahoituksesta aikaistettaisiin.

Kvarnström toteaa, että kun Hus neuvottelee 50 miljoonan euron säästöistä tilanteessa, jossa ihmiset eivät saa tarvitsemaansa hoitoa ajoissa, pitäisi kaikkien varoituskellojen soida.

– Asia olisi pitänyt ratkaista jo aiemmin, eritoten silloin, kun Lohjan synnytysosasto suljettiin. Osa hallituspuolueista puhuu hoidon tilanteesta erittäin hienosti, myös kriittisesti ja vaativasti, mutta tosiasiassa hyväksyy hallituspolitiikan leikkauksineen ja ilman lisäaikaa hyvinvointialueille. Sanat ja teot eivät aina sovi yhteen.

Kvarnström muistuttaa, että vaikka Orpon hallitus myöntää lisää rahoitusta sosiaali- ja terveyssektorille, se tapahtuu jo olemassa olevan rahoitusmallin mukaisesti. Hän huomauttaa, että silti rahoitus suhteellisesti vähenee, koska hoidon tarve kasvaa.

– On myös muistettava, että suuri syy kustannusten nousuun on itse asiassa myönteinen: hoitajien ansaittu palkankorotus. Ala tarvitsee lisää luottamusta, parempaa henkilöstön hyvinvointia ja parempaa houkuttelevuutta, jotta alalla olisi riittävästi ihmisiä ja siten edellytykset toimia sujuvasti ja siirtää painopistettä varhaiseen, halvempaan hoitoon. Nyt henkilöstön keskuudessa vallitsee suuri huoli, eikä siitä ole kenellekään hyötyä.