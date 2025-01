Kansanedustaja Sari Tanus pyrkii Tampereen pormestariksi

Kansanedustaja Sari Tanus nimettiin viikonloppuna kristillisdemokraattien ehdokkaaksi Tampereen pormestariksi. Demokraatti Demokraatti

Tanus on toiminut kansanedustajana vuodesta 2015 ja Tampereen kaupunginvaltuutettuna vuodesta 2017. Hän on koulutukseltaan erikoislääkäri.

Tanus tunnetaan erityisesti perheiden, terveydenhuollon, koulutuksen ja heikommassa asemassa olevien puolestapuhujana, tiedotteessa kerrotaan.

Tanus haluaa Tampereen olevan jatkossakin Suomen vetovoimaisin kaupunki.

– Tampereen kulttuuri- ja elinkeinoelämän menestyminen on erittäin tärkeää koko kaupungin kehittymisen kannalta. Elinkeinoelämän tarpeita tulee kuunnella herkällä korvalla ja mahdollistaa uusien yritysten syntyminen ja siirtyminen Tampereelle, Tanus sanoo tiedotteessa.

Tanuksen mukaan laadukas koulutus on kehityksen perusta, josta Tampereella on huolehdittava. Hän nostaa tärkeinä esiin myös liikenneyhteydet ja monipuolisen asuntotarjonnan. Tampereen keskustassa näkyvään huumeiden käytön lisääntymiseen on Tanuksen mukaan puututtava. Myös työllisyyteen panostaminen on Tanuksen mukaan äärimmäisen tärkeää.

Tampereen pormestarikisaan ovat jo ilmoittautuneet istuva pormestari Kalervo Kummola (kok.), kansanedustaja, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Ilmari Nurminen (sd.), valtuuston varapuheenjohtaja Jaakko Mustakallio (vihr.), kansanedustaja Joakim Vigelius (ps.) ja kansanedustaja Jouni Ovaska (kesk.).