Kansanedustaja suuttui oluen hinnasta

Kansanedustaja Mikko Kärnä (kesk.) toteaa tiedotteessaan käyvänsä kuumana oluen ”ryöstöhinnoista” jääkiekon MM-kisoissa. DEMOKRAATTI Demokraatti

Kärnä sanoo saaneensa viime päivinä kymmeniä yhteydenottoja tukijoiltaan, jotka kokevat tulleensa MM-kisoissa ryöstetyksi.

– Onhan tämä sikamaista. Ensin ihmiset ostavat kisoihin kalliit liput, matkustavat paikan päälle ja sen jälkeen heidät putsataan viimeisiä lantteja myöten törkeän korkealla kaljan hinnalla. Jääkiekko on Suomen kansallisurheilua ja keskioluen nauttiminen on monelle oleellinen osa lajin seuraamista. 9 euroa normaalista oluttuopista on aivan kohtuuton hinta. Siinä on monella itku silmässä pisuaarilla, kun joutuu pohtimaan seuraavan oluen ostamista. Tällä kaikella tulee olemaan pitkäaikaiset vaikutukset Tampereen imagoon, Kärnä sanoo tiedotteessan.

Kärnä katsoo, että Tampereen määräävässä markkina-asemassa olevat ravintolat ovat päässeet sanelemaan kaljan hinnan koko kaupungille.