Kansanedustaja: ”Tämän mediahälyn keskellä toivon, että prosessin lopputulos muistettaisiin”

SDP:n kansanedustaja Kim Berg muistuttaa Postin vaikeiden työehtosopimusneuvotteluiden lopputuloksesta: työehtoja ei halpuutettu.

– Tämän mediahälyn keskellä toivon, että prosessin lopputulos muistettaisiin. Onnistuimme estämään työehtojen heikentämisen. Postilaisten työehtoja ei halpuutettu. Se on SDP:lle tärkeintä, ja sen takana on SDP:n eduskuntaryhmä seisonut koko ajan ja seisomme jatkossakin. Me haluamme tähän maahan reilua työelämää ja reilua työnantajapolitiikkaa, Berg sanoo tiedotteessaan.

Kim Berg korostaa, että luottamuksen vahvistumiseksi työmarkkinoilla on tehtävä töitä joka päivä. Luottamusta ei edistä se yhteiskunnallinen kehitys, jossa työntekijöiden oikeuksia pyritään heikentämään.

– Suomalainen yhteiskunta on aina perustunut sopimiseen ja keskinäiseen luottamukseen. Meidän tulee pitää tästä kiinni. Työntekijöiden on voitava luottaa siihen, että heidän palkkojaan ja oikeuksiaan ei poljeta. Rinteen hallitus ja SDP pitää tästä kiinni, Berg sanoo.