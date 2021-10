Kansanedustaja tiukkana koulukiusaamisesta – ”Päivän selvää, että ei ole hyväksyttävää missään tilanteessa”

Kansanedustaja Paula Werning (sd.) perää tiukempia toimia koulukiusaamisen pois kitkemiseksi. Eduskunta käsitteli eilen koulukiusaamista ja -väkivaltaa koskevaa kansalaisaloitetta. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Werning muistuttaa, että väkivalta on määritelty Suomessa rikokseksi. Rikoslaki tunnistaa sekä henkisen että fyysisen väkivallan. Kansalaisaloite käsittelee Werningin muikaan tärkeää asiaa ja myös hallitus on tähän ongelmaan jo puuttunut.

”Viime talvena on julkaistu monen eri ministeriön yhteistyönä toimenpideohjelma kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän ehkäisemiseksi. Keskeinen viesti on se, että Suomessa on ehdottomasti nollatoleranssi kiusaamiselle”, Werning sanoo tiedotteessaan.

Ohjelman tavoitteena on sitouttaa koko kouluyhteisöä vahvistamaan kiusaamisen ehkäisyä kouluissa ja oppilaitoksissa. Samalla vahvistetaan yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia tukevaa toimintakulttuuria.

”Näillä toimilla lisätään oppilaiden ja opiskelijoiden ymmärrystä kiusaamisen ja väkivallan vaikutuksista ja lisäksi pyritään lisäämään heidän osallisuuttaan kiusaamisen vastaisessa työssä. Itse pidän tärkeänä, että meidän aikuisten tulee muistaa, millaisen mallin annamme lapsille ja nuorille oman käytöksemme kautta. Omilla asenteillamme ja tavalla kuinka toimimme, on pitkäkantoiset vaikutukset niin hyvässä kuin pahassakin.”

Werning huomauttaa, että kouluympäristön lisäksi tulisi olla päivän selvää se, että kiusaaminen ei ole hyväksyttävää missään tilanteessa eikä kenenkään kohdalla. Ilman ennaltaehkäiseviä toimia kiusaaminen ja väkivalta voi muuttua todeksi yhä useamman kohdalla.