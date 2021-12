Kansanedustajalta karu viesti: ”Ei tämä meitä kierrä”

Hän painottaa, että rokotusten hyöty on suunnaton, vaikka osa koronarokotetuistakin saa tartunnan.

– Jos nyt ei olisi annettu lainkaan rokotteita (on annettu 9 miljoonaa), olisi sairaaloissa 300 potilaan sijasta 2000-3000 potilasta, Lindén on laskenut.

Lindén muistuttaa, että yli 12-vuotiasta on vielä satojatuhansia vailla kahta koronarokotetta.

– Jos 20 %:lla 2 rokotetta saaneella eli yli miljooonalla omikronkorona ”menee läpi”, on 1,7 milj vaarassa. Puoletkin tästä ja 5 000 per päivä merkitsee kuusi kuukautta. Vastavoima: rajoitukset ja 3s rokote (toki myös 1 ja 2), Lindén tviittaa.

Lindén siis sanoo, että mikäli 1,7 miljoonasta puoletkin sairastuu, tämä kestäisi puoli vuotta 5 000 sairastuneen päivävauhdilla. Tältä suojaavat rajoitukset ja rokotukset.

Lindén toteaa myös, että useammasta maasta on nyt kuultu sama koronauutinen.

– Rajoitus, sulku, täyssulku, hätätilan tai suuronnettomuuden julistus jne. Olemme kaukana pohjoisessa ja harvaan asuttu, mutta ei tämä meitä kierrä, samat toimet täällä tarvitaan. HUS jo nosti täysvalmiuteen, hän sanoo viitaten siihen, että HUS on nostanut valmiustasonsa koronan vuoksi korkeimmaksi mahdolliseksi.

– Kun koronarokotteita nyt on riittävästi ja osa kohta vanheneekin, eikö ole viisasta antaa kolmansia rokotteita mahdollisimman laajasti ja nopeasti kun väestökin on tähän halukas, Lindén sanoo.

– Miksi jarrutella? Hyvä, että Krista Kiuru on tiukkana.

