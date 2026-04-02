Kansanedustajalta kova ilmoitus – ”En halua myöhemmin elämässä katua tätä”

RKP:n kansanedustaja Mikko Ollikainen ei asetu ehdolle seuraavissa eduskuntavaaleissa vuonna 2027.

Ollikainen on toisen kauden kansanedustaja ja valittiin eduskuntaan ensimmäisen kerran vuonna 2019.

Ollikainen kertoo tiedotteessaan, että päätöksen taustalla on ennen kaikkea halu viettää enemmän aikaa lasten kanssa.

– Olen ollut koko lasteni lapsuuden ajan enemmän poissa kotoa kuin kotona. En halua myöhemmin elämässä katua tätä. Nyt on viimeinen mahdollisuus viettää läheisempää ja ennustettavampaa arkea yhdessä heidän kanssaan ennen kuin he muuttavat pois kotoa.