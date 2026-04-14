Kansanedustajan toivo heräsi: Onko hallitus vihdoin havahtumassa rakennusalan kriisiin?

SDP:n kansanedustaja Eveliina Heinäluoma pitää myönteisenä viitteitä siitä, että hallitus saattaa vihdoin sopia kehysriihessään korjausrakentamisen tukivälineestä.

– Tulostaululla on sellaiset massatyöttömyyden ja olemattoman talouskasvun lukemat, että hallituksen olisi korkea aika herätä Ruususen unestaan ja ryhtyä toimiin rakennusalan elvyttämiseksi, Heinäluoma sanoo tiedotteessa.

Heinäluoma viittaa lehtitietoihin, joiden mukaan yksi hallituksen kehysriihen kasvukeinoista voisi olla korjausrakentamisen vauhdittaminen korjausavustuksilla, jotka kannustaisivat taloyhtiöitä toteuttamaan odottavia korjaushankkeitaan.

– SDP on esittänyt kaikissa vaihtoehtobudjeteissaan korjausrakentamiseen määräaikaista tukivälinettä, joka tuo työtä ja valtiolle verotuloja. Yhdestä korjausrakentamiseen käytetystä eurosta lähes puolet palautuu veroina ja maksuina talouteen eli kyse on tähänkin taloustilanteeseen sopivasta investoinnista, ei menosta, Heinäluoma painottaa.

Heinäluoma nostaa esiin alan synkän tilanteen, kymmenien tuhansien rakentajien työttömyyden, lomautukset ja konkurssit. Hän huomauttaa, että rakennusalan merkitys työllisyyteen on valtava, kun joka viides työllisistä on saanut toimeentulonsa kiinteistö- ja rakentamisalalta tai siihen liittyvistä palveluista.

Heinäluoman mukaan hallitus on toimineen ”jatkuvasti jälkijunassa”. Hän muistuttaa, että SDP on kehottanut hallitusta jo pitkään tarttumaan rakennusalan kriisiin tosissaan.

– Vuoden 2024 ensimmäisessä lisätalousarviossa hallitus lisäsi valtion asuntorahaston korkotukilainavaltuuksia ja antoi aso-rakentamiselle vuoden jatkoaikaa. Tämän vuoden alusta valtion asuntorahasto kuitenkin lakkautettiin ja uusia aso-päätöksiä ei enää tehdä, Heinäluoma kertaa.

– Hallitus havahtuu aina välillä muistamaan, että sen kauden umpisurkeat työllisyys- ja talouskasvulukemat eivät selity pelkästään maailman tilanteella, vaan hallitus on itse pahentanut tilannetta antamalla rakennusalan romahtaa.