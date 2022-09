Kansanedustajat havahtuivat: ”Miksi määrärahaa ei ole näkyvissä ensi vuoden budjettiesityksessä?”

E-kirjojen lainauskorvauksiin varattiin rahoitus tuleville vuosille keväällä julkisen talouden suunnitelmassa. DEMOKRAATTI Demokraatti

Sitä ennen hyväksyessään kuluvan vuoden talousarvion eduskunnan valtiovarainvaliokunta kiirehti rahoitukseen liittyvien ratkaisujen ja tarvittavien säädösmuutosten valmistelua. Jotta lainauskorvaus voidaan toteuttaa, tarvitaan muutos lainsäädäntöön, huomauttavat kansanedustajat Pia Viitanen (sd.) ja Eeva-Johanna Eloranta (sd.) tiedotteessaan.

”Tällä hetkellä lainauskorvaus ei ulotu e-kirjoihin eikä e-äänikirjoihin, sillä korvaus koskee teosten painettuja kappaleita ja esimerkiksi äänikirjojen lainaamista cd-levyinä tai kasetteina Nyt on välttämätöntä saada e-materiaalien lainauskorvauksista lakiesitys eduskuntaan, jotta korvaus saadaan toteutumaan jo ensi vuoden alusta”, valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaoston jäsenet Viitanen ja Eloranta toteavat tiedotteessaan.

Kansanedustajat jättivät asiasta kirjallisen kysymyksen hallitukselle, jossa he kiirehtivät asian vaatimaa lakiesitystä.

Vaikka määräraha on jo varattuna julkisen talouden suunnitelmassa, ei sitä kuitenkaan näy ensi vuoden budjettiesityksessä.

”On selvää, että tämän rahan tulee olla käytettävissä ensi vuonna eduskunnankin edellyttämällä tavalla, toteavat Viitanen ja Eloranta ja kysyvät, miksi määrärahaa ei ole näkyvissä ensi vuoden budjettiesityksessä.”

”E-kirjojen ja e-äänikirjojen lainaaminen on lisääntynyt voimakkaasti, ja on tärkeää muuttaa säädöspohjaa niin, että tekijät saavat teostensa kirjastokäytöstä korvauksen julkaisumuodosta riippumatta. Asia täytyy saada kuntoon pian, sillä kyse on kirjailijoiden ja alan ihmisten saamasta korvauksesta heidän tekemästään työstä”, kansanedustajat sanovat.

Viitanen ja Eloranta painottavat tiedotteessaan, että e- ja e-äänikirjojen lainaaminen lisääntyy Suomessa vauhdilla. Vuosien 2015-2020 aikana e-aineistojen lainaus yleisissä kirjastoissa kasvoi lähes 500 prosenttia.

Heidän mukaansa on todennäköistä, että e-kirjojen yleisten kirjastojen lainamäärä lähenee tänä vuonna 2 miljoonaa lainatapahtumaa tai jopa ylittää sen. Suomessa e-aineistojen lainamäärät kasvavat poikkeuksellisen nopeasti.

”Tekijöiden tulee saada työstään oikeudenmukainen korvaus. Se on perusasia, eikä siinä ole varaa viivytellä”, Viitanen ja Eloranta painottavat.