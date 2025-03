Kansanedustajia sairastunut eduskunnassa

Eduskunnan vatsatautitartuntaketju ei ota laantuakseen. Tällä hetkellä jo noin 50 henkilöä on sairastunut tautiin. Johannes Ijäs Demokraatti

Eduskunnan hallintojohtaja Pertti Rauhio kertoi tänään Demokraatille vähän kello 11 jälkeen, että vähintään neljän kansanedustajan tiedetään sairastuneen.

Joukossa on mukana vihreiden kansanedustaja Atte Harjanne, joka on kertonut jo aiemmin sairastumisestaan sosiaalisessa mediassa.

Rauhion mukaan viikonloppuna on pohdittava sitä, jatkaako henkilökunta, jonka läsnäolo ei ole välttämätöntä, etätöissä myös alkuviikolla.

Rauhio kertoo, että Helsingin ympäristöterveys suorittaa tällä hetkellä eduskunnassa tutkimuksia.

He ottavat näytteitä pinnoilta ja koettanevat tavoittaa myös jonkun sairastuneen näytteiden ottoa varten.

– Saamme tutkimuspohjaisen epidemia-arvion.

– Edelleenkin alan ihmiset muistuttavat, että on myös muita viruksia kuin noro, jotka aiheuttavat samoja oireita, Rauhio toteaa.

On kuitenkin todennäköistä, että tauti on norovirus, koska juuri sitä on niin paljon liikkeellä.

Norovirukselle ei ole Rauhion mukaan pikatestejä.

– Viisaus kasvaa ehkä ensi viikon alussa

EDELLEENKÄÄN ei tiedetä, missä tauti on eduskunnassa levinnyt.

– Jos mietitään, missä se todennäköisimmin leviäisi, ne ovat tietysti eduskuntaeravintolat, jossa ihmiset ovat isoina joukkoina. Voi olla 100-150 ihmistä yhtä aikaa samassa paikassa syömässä.

Eilen suljettu Pikkuparlamentin ravintola on yhä kiinni. Sen aukiololle ei ole tarvettakaan, koska henkilökuntaa on paljon etätöissä.

Rauhion mukaan eduskunnan virkakanta tehtyihin varotoimenpiteisiin on se, että ne eivät ainakaan tässä vaiheessa vaikuta yliampuvilta vaan järkevältä reagoinnilta tilanteeseen.

– Ei tämä nyt tainnut ihan yhdessä päivässä mennä. Tilanne ei ole ohi.

Tänään eduskuntaryhmät järjestävät normaalit torstain ryhmäkokouksensa. Ilmeisesti ryhmiä kokoontuu hybridimallilla eli osa ryhmäkokouksiin osallistuvista on paikalla etäyhteyksin.

Valtiopäivätoiminta jatkuu kaiken kaikkiaan normaalisti eikä muutoksia ole luvassa.

– Se on puhemiehen päätösvallassa, Rauhio tosin muistuttaa.