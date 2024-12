Kansanedustajien jakamat joululahjarahat uhattuina? – näin Purran vihjausta kommentoivat Orpo, Mäkelä ja Lohi

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa on budjettilakeja vielä auki ja muun muassa vammaispalvelulakiin on tulossa merkittävä muutos, joka lisännee siitä aiheutuneita kustannuksia. Simo Alastalo ja Johannes Ijäs

Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) arvioi tänään Ylen haastattelussa valtiovarainministeriön tietoihin vedoten, että lisää säästettävää voisi tulla joitakin kymmeniä miljoonia euroja.

– Totta kai hallitus pyrkii siihen, että täydentävä esitys saadaan nopeasti tammikuussa eduskuntaan.

Purran mukaan kyse on erittäin oleellisesta summasta euroja, jolloin hallitus joutuu tarkastelemaan sitä, pitääkö kehys. Jotta kehys suojataan, Purra on tarvittaessa valmis leikkaamaan muualta.

Kun Purralta kysyttiin, millä aikataululla päätöksiä tehdään, hän sanoi että erittäin nopeasti.

– Meillä on esimerkiksi niin sanotut joululahjarahat täällä eduskunnassa, Purra totesi.

Siihen, onko tänä vuonna päätettäviin ensi vuodelle tarkoitettuihin joululahjarahoihin varaa, Purra ei kuitenkaan ottanut Ylen haastattelussa suoraan kantaa, vaan muistutti, että päätös on eduskunnan.

EDUSKUNNAN valtiovarainvaliokunnan on määrä saada valmiiksi budjettimietintönsä 11. joulukuuta. Tässä yhteydessä julkistetaan myös se, miten valtiovarainvaliokunnan jäsenet ovat lisänneet budjettiin 50 miljoonaa euroa jakamattomasta osasta eli niin sanottuja joululahjarahoja.

Rahaa on luvassa erilaisiin hyviin tarkoituksiin, kuten esimerkiksi kansanedustajille tärkeisiin oman maakunnan tiehankkeisiin. Rahoihin puuttuminen olisi eittämättä kova paukku kohteita valmiiksi katsoneille hallituspuolueiden kansanedustajille, joten olisi varsin yllättävää, jos niihin puututtaisiin. Nyt asia on kuitenkin nostettu Purran toimesta esille.

Valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja Markus Lohi (kesk.) kommentoi Demokraatille, että on täysin hallituspuolueiden käsissä, puututaanko joululahjarahoihin.

– Pitäisin sitä kyllä hyvin erikoisena, jos sieltä lähdettäisiin ottamaan, mutta hallituspuolueet lopulta päättävät tietenkin sen valiokunnassa enemmistöllä.

Lohi muotoilee, ettei ole kuullut valiokunnan jäseniltä, että tämäntyyppistä keskustelua käytäisiin vakavasti.

Kuinka helppo on ottaa jostakin muualta tällä aikataululla, jos puhutaan mahdollisesti kymmenistä miljoonista euroista?

– Mehän saimme täydentävän hallituksen esityksen, jossa lisättiin velanottoa lähes 400 miljoonaa, että eiköhän se tähän samaan konkurssiin mene nämä muutamat kymmenetkin miljoonat. Ei siitä kannattaisi tehdä liian isoa asiaa, Lohi sanoo.

Listat jakovaran käytöstä ovat jo valtiovarainvaliokunnassa valmiina. Jakovaraan puuttuminen tämän jälkeen olisi Lohen mukaan noloa.

– Kyllä ne pitää päättää tietenkin sitä ennen, kun valiokunta sen mietinnön hyväksyisi. Sen jälkeen sitten, jos ne muutettaisiin salissa, se palautuisi valtiovarainvaliokuntaan, joka kokoontuisi uudestaan ja muuttaisi sen enemmistöllään, mutta minusta ei nyt kannattaisi… pitää panna kaikki oikeisiin mittasuhteisiin. Nyt puhutaan sentyyppisistä summista 10 miljardien budjetissa, jos puhutaan promillen kokoisista summista, ei niistä kannattaisi tehdä periaatekysymystä, vaan otettaisiin lusikka kauniiseen käteen, tasapainotetaan valtion velalla. Jos ei kyetä viemään lakeja suunnitellun mukaisesti eteenpäin, sitten pitää korjata budjettia. Ei se sen kummempaa ole, Lohi pohtii.

PERUSSUOMALAISTEN eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä sanoo, että joululahjarahoilla on ennenaikaista spekuloida. Esimerkiksi vammaispalvelulaki on yhä sosiaali- ja terveysvaliokunnassa käsittelyssä.

– Saa nyt nähdä, missä muodossa se sieltä ulos tulee. Kyllä siinä liikahdusta on tapahtunut, mutta mitään lopullista ei ole, ennen kuin nuija on pöydässä. Sitten tietysti täytyy käydä miettimään, jos on vajetta säästöissä, todennettava aukko budjetissa, täytyy se jollain sitten paikata.

Mäkelä kertoo, että perussuomalaisten eduskuntaryhmän kokouksessa käytiin tänään kokonaisuutenaan läpi vammaispalvelulakia.

– Toki puhuttiin, että voi olla, että korvaavia säästöjä joudutaan etsimään.

Oliko esillä joululahjarahat yhtenä kohteena?

– Ei sitä mitenkään sen ihmeellisemmin esitelty tai mitään päätöksiä tehty, mutta se on tietysti eräs sellainen erä valtion budjetissa, joka ei ole valmiiksi lyöty johonkin kiinni. Se on jakovara, varmaan keskustelu voi siihenkin kääntyä, jos tuollainen raha äkkiä tarvitsee jostain löytää, Mäkelä toteaa.

– Kyllä se on ikävää, että ylipäänsä ollaan tällaisessa keskustelussa. Tämän Kiurun yksityisen show’n takia joudutaan miettimään tämmöisiäkin asioita. Eihän se mukavalta tunnu.

Mäkelä siis moittii käytännössä sote-valiokunnan puheenjohtajaa Krista Kiurua (sd.). Sote-valiokunnan oppositioedustajat puolestaan ovat sättineet valtavasta kiireestään hallitusta ja sitä, että sen lakiesitykset ovat myöhästyneet.

– Tämänkin vammaispalvelulain perustuslakivaliokunnan tekemien huomautusten vastineiden hoitamiseen ja pykälien muokkaamiseen olisi ollut viikkokausia aikaa. Sosiaali- ja terveysvaliokunta on koko ajan kokoontunut yliajalla. Ei missään muussa valiokunnassa, vaikka olisi millainen ruuhka lakiesityksistä, ole tällaista ihmeellistä pelleilyä. Tämä on aivan ainutlaatuista sosiaali- ja terveysvaliokunnassa, Mäkelä sanoo.

MYÖS pääministeri Petteri Orpo (kok.) kommentoi Demokraatille tilannetta. Purran tavoin hänkin näkee, että hallitus pitää säästötavoitteistaan kiinni.

– Me pidämme kehyksistä kiinni ja minun linjani on se, että jos jokin säästö ei toteudu, sille haetaan korvaava, Orpo linjaa Demokraatille.

Voiko tässä joululahjarahat palaa?

– En minä ota nyt niihin kantaa, Orpo vastaa.