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Ulkomaat

8.6.2026 16:07 ・ Päivitetty: 8.6.2026 16:07

Kansanedustajien palkka lasketaan Unkarissa 3690 euroon kuukaudessa

AFP / LEHTIKUVA

Unkarin parlamentin kansanedustajat päättivät maanantaina yksimielisesti palkkojensa ja kulukorvaustensa leikkaamisesta.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Leikkaukset kuuluvat osana ohjelmaan, jolla Unkarin pääministeri Peter Magyar pyrkii vähentämään hallinnon kustannuksia.

Arvostelijoiden mukaan Magyarin edeltäjä Viktor Orban pyrki lepyttelemään oppositiota nostamalla palkkioita.

Uuden lain mukaan kansanedustajien peruspalkkaa lasketaan ensi kuusta lähtien 40 prosenttia niin, että se on 3 690 euroa kuussa ennen veronpidätystä. Palkat ovat leikkaamisen jälkeenkin noin kaksinkertaiset verrattuna keskipalkkaan Unkarissa.

Orbanin aikana palkat olivat noin kolminkertaiset keskipalkkaan verrattuna.

Myös pääministerin, parlamentin puhemiehen ja parlamentaaristen komiteoiden jäsenien palkkoja ja palkkioita leikataan.

Magyarin mukaan leikkauksilla säästetään yhden vuoden kulut nykyisen neljän vuoden vaalikauden aikana verrattuna Orbanin aikaan.

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