4.9.2025 05:26 ・ Päivitetty: 4.9.2025 05:30

Kansanedustajille palkankorotus – satoja euroja lisää kuukaudessa

iStock

Eduskunnan palkkiotoimikunta on päättänyt korottaa kansanedustajien kuukausipalkkoja lokakuusta alkaen. Perusteluina ovat muidenkin alojen palkankorotuslinjat – ja kansanedustajien taloudellinen riippumattomuus.

Demokraatti

Demokraatti

Viimeksi palkkoja nostettiin keväällä 2023 vaalikauden vaihtuessa. Tuolloin toimikunta sanoi seuraavansa tulevien vuosien yleistä ansiokehitystasoa ja työmarkkinoilla tehtyjä palkkasopimuksia, ja arvioivansa kansanedustajien tienestejä uudelleen myöhemmin.

– Palkkiotoimikunta pitää tärkeänä, että maan korkeimman valtioelimen jäsenten palkkioiden kehitys on tasapainossa maan yleisen ansiotason kanssa, toimikunta kertoo nyt tiedotteessaan.

Korotukset tuovat kansanedustajille välittömästi satojen eurojen lisäykset palkkapussiin.

ENSIMMÄISEN kauden kansanedustajan nykyinen 7137 euron kuukausipalkka nousee 7637 euroon.

Yli neljä mutta alle 12 vuotta edustajana ollut saa nykyisen 7494 euron sijaan pian 7944 euroa.

Enemmän kuin kolme kautta istunut edustaja, joka nyt saa 7993 euroa, tienaa ensi kuusta alkaen 8393 euroa.

Myös eduskunnan puhemiehen palkka nousee nykyisestä 14448 eurosta 15315 euroon.

ULKOPUOLISISTA oikeus- ja hallintoalan asiantuntijoista koottu palkkiotoimikunta päätti kuitenkin pitää eduskuntaryhmien puheenjohtajien ja valiokuntien lisäpalkkiot ennallaan.

– Palkkioiden tulee luoda mahdollisimman hyvät edellytykset perustuslain mukaiselle kansanedustajien riippumattomuudelle, toimikunta korostaa.

